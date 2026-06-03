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Дърво падна върху две коли в центъра на София

От общо 21 сигнала в пожарната 19 са за паднали дървета

03.06.2026 | 10:01 ч. 1
Снимка: БНТ

Снимка: БНТ

Дърво  падна върху две коли в центъра на София, в района на 38 ОУ "Васил Априлов" и ул. "Шейново", съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) за БТА. Сигналът за инцидента е подаден малко след полунощ. 

Екип на Първа районна служба е реагирал и е пристигнал, за да го среже. На място в момента има екип на Аварийна помощ към Столична община, които да разчистват.

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Според информацията, актуална към 6:00 ч., в пожарната за София са подадени общо 21 сигнала, 19 от които са за паднали дървета, а два - за отводняване. 

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дърво падна центъра София два автомобила
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