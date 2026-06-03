Дърво падна върху две коли в центъра на София, в района на 38 ОУ "Васил Априлов" и ул. "Шейново", съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) за БТА. Сигналът за инцидента е подаден малко след полунощ.

Екип на Първа районна служба е реагирал и е пристигнал, за да го среже. На място в момента има екип на Аварийна помощ към Столична община, които да разчистват.

Според информацията, актуална към 6:00 ч., в пожарната за София са подадени общо 21 сигнала, 19 от които са за паднали дървета, а два - за отводняване.