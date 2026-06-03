Зеленски ще присъства на срещата на върха на Г-7 във Франция

Украинският президент Володимир Зеленски ще присъства на срещата на върха на Г-7 по-късно този месец във Франция, според трима служители, запознати с плановете за покана на лидера.

Очаква се Зеленски да се присъедини към държавните и правителствени ръководители от Франция, Германия, Италия, Япония, Канада, Обединеното кралство и Съединените щати на срещата на върха на Г-7 в Евиан ле Бен, съобщиха служителите, на които е предоставена анонимност, за да говорят свободно за подготовката за срещата.

Украинският лидер планира да обсъди военната дипломация и противовъздушната отбрана за противодействие на атаките с балистични ракети от Русия, каза един от служителите, пише Politico.

През март съветник на френския президент заяви, че Зеленски не е бил поканен на срещата на върха от 15 до 17 юни.

Говорител на френския президентски дворец в Елисей, който организира конклава на Г-7, не отговори на искане за коментар по повод новата информация.

Посещението му идва в момент, когато Украйна търси допълнителна подкрепа за противовъздушна отбрана от своите съюзници на фона на засилените руски въздушни атаки и намаляващите възможности за противоракетна отбрана. При последното мащабно нападение на Русия най-малко 23 души бяха убити в цяла Украйна, включително най-малко седем в Киев.

Франция, която председателства Г-7 през 2026 г., определи справянето с големи геополитически кризи като централен приоритет, включително продължаващата подкрепа за Украйна и нейния народ.