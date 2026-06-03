Американската армия е отблъснала атаки на ирански ракети в Залива

Американската армия заяви, че е отблъснала атаки на ирански ракети в Залива, предадоха световните агенции.

Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузкия проток.

Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Вражески ракети са били изстреляни и по други страни, но също са пропуснали целта си, заяви американското военно командване за Близкия изток.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред, заяви, че атаките са в отговор на това, че САЩ са ударили ирански танкер в Ормузкия проток, като при нанесения удар по въздух е било повредено машинното отделение на плавателния съд.

Американската армия твърди, че е предприела действия, за да се предотврати наложената блокада

По-рано американската армия съобщи, че е извадила от строя танкер, като е стреляла по машинното му отделение, за да му попречи да достигне иранския остров Харг в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища, предадоха световните агенции.

Екипажът на кораба „Лекси“, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократни предупреждения от американските сили, преди те да изстрелят ракета срещу него, за да го спрат, се казва в съобщение на американското Централно командване за Близкия изток, публикувано в Екс. Американските военни твърдят, че са действали така, за да се предотврати нарушаване на наложената блокада. Предупрежденията към кораба са били отправени в рамките на 24 часа, преди американските сили да действат.

Това е шестият кораб, обезвреден по този начин от началото на блокадата на 13 април.

Американските сили освен това казаха, че досега са пренасочили 122 кораба, които са се опитвали да влязат или да излязат от ирански пристанища.

Тръмп отхвърли информациите, че преговорите с Иран са спрели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли информациите, че преговорите с Иран са спрели и каза, че те продължават непрекъснато, предаде ДПА.

"Фалшиви новини. Това, че Ислямската република Иран и САЩ са спрели да говорят от няколко дни са погрешни и фалшиви новини", заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

"Разговорите между нас продължават без прекъсване, в това число и преди четири дни, три дни, два дни, един ден и днес“, допълни Тръмп.

"Къде ще ни отведат те, никой не знае, но аз заявих на Иран: "Време е по един или друг начин да направите сделка", добави той.

"Вие вършите това от 47 години и не може да се позволи това да продължава повече“, допълни Тръмп по адрес на Иран, визирайки Ислямската революция в Иран, превърнала преди 47 години страната от монархия в Ислямска република.

Преди поста на Тръмп иранската новинарска агенция Фарс, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че в последните няколко дни не е имало разговори между Техеран и Вашингтон. Иранската агенция Тасним също съобщи подобно нещо вчера, приписвайки края на непреките преговори на продължаващата война на Израел срещу „Хизбула“ в Ливан.

Същевременно САЩ наложиха санкции на Иран. Санкциите са срещу най-голямата иранска криптовалутна борса Нобитекс. Вашингтон я обвинява, че е позволявала на иранското правителство и на държавни институции, включени такива в санкционни списъци, да заобикалят западните санкции, предаде Ройтерс.

Новите санкции следват разследване на Ройтерс от 1 май, което показва как Нобитекс се е превърнала в централен елемент на паралелна финансова система, използвана за обработка на стотици милиони долари за Иранската централна банка и за Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Разследването също така разкрива, че Нобитекс е продължила да работи дори след наложено от властите прекъсване на интернет в Иран, като е обработила транзакции за милиони долари.

Разследването на Ройтерс показва, че Нобитекс се контролира от двама братя от едно от най-влиятелните семейства в Иран, които имат близки връзки с новия върховен лидер на страната. Братята са от фамилията Харази, една от най-влиятелните династии в Ислямската република. Корпоративни документи показват, че при създаването на борсата братята са били регистрирани под фамилно име, което рядко се използва от членовете на това семейство. Американското финансово министерство обяви днес, че двамата братя – Сейед Мохамад Али Агамир Мохамад Али и Сейед Мохамад Агамир Мохамад Али – също са санкционирани лично, заедно с главния изпълнителен директор на борсата Амир Хосейн Рад.

Според американските власти Нобитекс е предоставяла „значителна подкрепа“ на иранското правителство и е улеснила „значителен брой“ цифрови транзакции, свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската република и иранската централна банка.

В изявлението се посочва още, че „след началото на американските бойни операции срещу Иран Нобитекс е изиграла роля в защитата и прехвърлянето на активи и средства извън Иран с цел запазване на богатството на режима въпреки интернет блокадите“.

В изпратено до Ройтерс изявление през април Нобитекс отрича да има преки връзки с правителството и отхвърля обвиненията, че е подпомагала държавата. Компанията заявява, че нейната дейност не е била използвана съзнателно за незаконни операции и че двамата братя никога не са използвали друга самоличност или не са променяли имената си.

Освен Нобитекс още три ирански платформи за криптовалута са обект на американските санкции, а именно Уалекс, Битпин и Рамзинекс, допълва Франс прес.