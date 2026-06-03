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Полша забранява мобилните телефони до осми клас

Одобреният проектозакон влиза в парламента

03.06.2026 | 09:54 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Полша планира да забрани мобилните телефони във всички начални училища в страната от началото на новата учебна година през септември, съгласно проектозакон, който полското правителство одобри днес, предаде ДПА.

Предложението, което сега ще бъде внесено за гласуване в парламента, трябва да влезе в сила на 1 септември 2026 г.

В Полша началното образование обхваща обучението до осми клас

Планираният законопроект ще забрани използването на мобилни телефони и други устройства, способни да записват звук или видео, по време на учебни часове и междучасия. Забраната ще се отнася както за държавните, така и за частните училища, съобщи Министерството на образованието на Полша.

Ще се допускат изключения, когато използването на телефон е необходимо за учебни цели, за подпомагане на учебния процес или по причини, свързани със здравето и безопасността, уточнява ДПА.

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