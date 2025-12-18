Скандал в полска комисия: Депутат я напусна, заявявайки "Сбогом, идиоти!" ВИДЕО

Скандално държание от страна на депутат в полската Комисията по култура, национално наследство и медии. Марек Суски от партията "Право и справедливост" се "сбогува" с присъстващите на заседанието колеги, казвайки: "Сбогом, идиоти". Фрагмент от заседанието на комисията в сряда стана популярен в онлайн средите

"Благодаря ви, напускам тази комисия. Не може да се работи с идиоти. Сбогом, дами и господа", каза Суски, след което стана и взе куфарчето си. "Довиждане, идиоти", добави той накрая и напусна залата, тръшвайки вратата.

Депутатът от "Право и справедливост" (ПиС) отговори по този начин на липсата на дебат по предложението за освобождаване на депутата от Гражданската коалиция (КО) Пьотр Адамович от поста му председател на Комисията по култура, национално наследство и медии. Друг депутат от Гражданската коалиция, Войчех Крол, подаде официално предложение за незабавно преминаване към гласуване.

Суски заяви в четвъртък, че това е неговата реакция на предполагаемата измама, която е позволила на Адамович да стане председател.

"Г-н Адамович измами г-н Здроевски, който не беше депутат, да повярва, че има правомощията да ръководи комисията. Посочих това, но той ме прекъсна и каза: "Кой гласува за мен като председател?" Не можете да толерирате измами в Сейма. Това трябва да бъде оценено по някакъв начин и тъй като не му е позволено да говори, единствената оставаща опция е да го опишем по този начин", аргументира се той в предаването TVP Info.

Той добави също, че правителствената страна е била "много щастлива", когато бившият президент Анджей Дуда е бил описан по подобен начин.

"Първо, когато един от мъжете нарече президента "идиот", Гражданска платформа беше много щастлива от това. И бяха щастливи, че имаше съдебно решение, което каза, че това е легитимна критика, защото просто казваше, че политикът има ограничен интелектуален капацитет", обясни Суски.

Тези думи не бяха насочени към тогавашния президент Анджей Дуда от който и да е политик, а от писателя Якуб Жулчик, завършил американистика, коментирайки липсата на обичайните поздравления от държавния глава след изборната победа на Джо Байдън.

След това Дуда поздрави Байдън за "успешната му президентска кампания" и добави, че "докато очакваме номинацията на Електоралната колегия, Полша е решена да поддържа високото ниво и качество на стратегическото си партньорство със САЩ".

"Байдън спечели изборите. (...) Всичко, което се случва от днес нататък – преброяването на останалите гласове, електоралните гласове – е просто формалност. Джо Байдън е 46-ият президент на САЩ. Анджей Дуда е идиот", написа той през 2020 г.

Преди края на втория мандат на президента Дуда, Жулчик написа публикация, в която заявява, че не би повторил думите си днес, въпреки че не променя оценката си за това поведение.

"Ако можех да върна времето назад, нямаше да ви нарека идиот. Това ми причини само проблеми и неприятности. Не беше приятно и за вас, предполагам. В интервюто с Interia се ядосахте невероятно. Но, г-н президент, като не поздравихте Байдън тогава, се държахте, ами, не по добър начин, знаете как. (...) Краят на вашето президентство е голямо облекчение за мен. Името ми най-накрая ще спре да се третира като кодова дума за обида към президента. Вече не ми се иска да ви обиждам", написа той в социалните мрежи.