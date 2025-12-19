Австралия обяви план за обратно изкупуване на огнестрелни оръжия

Австралия ще отбележи една седмица от масовата стрелба на плажа Бондай с национален ден на размисъл. Това заяви премиерът Антъни Албанезе и очерта планове за мащабна програма за обратно изкупуване на оръжия.

Албанезе призова австралийците да запалят свещи в 18:47 ч. в неделя, 21 декември – "точно една седмица след нападението".

"Този ден е за да застанем рамо до рамо с еврейската общност, да ги прегърнем и всички австралийци да споделят тяхната скръб. Това е момент да спрем, да размислим и да потвърдим, че омразата и насилието никога няма да определят кои сме ние като австралийци", каза той.

Австралия планира и национален ден на траур, който ще се проведе през новата година, посочи Албанезе. "Това ще даде на семействата време и пространство да погребат близките си и да подкрепят онези, които все още се възстановяват", обясни той.

Австралийският премиер обяви и национална програма за обратно изкупуване на оръжия, за да "изкупи излишните, новозабранените и незаконните огнестрелни оръжия". Той отбеляза, че това ще бъде най-голямата кампания за обратно изкупуване на оръжия от 1996 г. насам, когато Австралия предприе строги мерки срещу огнестрелните оръжия след стрелбата, при която загинаха 35 души в Порт Артур.

"Австралийските закони за оръжията бяха съществено реформирани след трагедията в Порт Артур. Ужасните събития в Бондай показват, че трябва да изтеглим повече оръжия от улиците", заяви Албанезе.

Саджид Акрам и синът му Навид са обвинени в убийството на 15 души при антисемитска атака на плажа Бондай на 14 декември вечерта, най-смъртоносната масово стрелба в Австралия от Порт Артур насам. /БГНЕС