Падна една от последните тайни на Свитъците от Мъртво море

В продължение на повече от 70 години една от последните неразчетени писмени системи в Свитъците от Мъртво море – известна като "Криптичен B" – озадачаваше учените и пораждаше спекулации дали не съдържа забранени доктрини или тайни учения на древна секта. Пробивът дойде с изследването на Емануел Оливейро от Университета в Гронинген, публикувано през 2025 г. в Dead Sea Discoveries, което показва, че мистериозното писмо не крие ереси, а напълно конвенционални библейски изрази, пророчески формули и позната религиозна лексика. Разчитането потвърждава, че криптичните текстове на кумранската общност са дълбоко вкоренени в основния религиозен език на епохата.

Загадката около "Криптичен B" се е запазила толкова дълго заради изключително трудните за анализ ръкописи. Двата ръкописа, написани изцяло с това писмо – 4Q362 и 4Q363 – са достигнали до нас само под формата на дребни, силно увредени фрагменти, някои от които са с размер едва няколко милиметра. Пукнатини, избледняване и неравномерно мастило значително затрудняват палеографския анализ, а дори при инфрачервено изображение формите на буквите изглеждат непоследователни.

В 4Q362 буквите са изключително малки, докато в 4Q363 са значително по-едри и изписани с по-тежък инструмент. Някои знаци напомнят палеоиврит или гръцки букви, а други – стандартно еврейско писмо с фини изменения. Тази смес от визуални елементи е водила до многобройни погрешни интерпретации и е създала впечатлението, че писмото е неразгадаемо.

Оливейро стъпва върху метода, използван при разчитането на "Криптичен A" през 50-те години, и предполага, че и тук става дума за моноалфавитна замяна – всяка еврейска буква отговаря на един криптичен знак. За да стесни огромния брой възможности, той анализира повтарящи се модели, честотата на думите в Библията и кумранските текстове, както и визуалните характеристики на знаците. Пробивът настъпва, когато допуска, че последователност от пет символа означава думата „Израил“. Тази хипотеза се потвърждава и позволява постепенното разчитане на почти цялата азбука, като само няколко редки знака остават несигурни.

Съдържанието на "Криптичен B" се оказва изненадващо обикновено. Текстовете съдържат препратки към Израил, Юда, шатките на Яков, божествената слава и хронологични маркери като „втората година, петия месец“ – всичко в пълно съответствие с познатия библейски светоглед на кумранската общност.

По-любопитен елемент са повтарящите се споменавания на гробове или надгробни знаци. В един фрагмент се говори за „каменни насипи“ край гроб – термин с двойно значение, който може да е буквален или символичен. Фрагментите от 4Q363 са още по-неясни, но подсказват повествователна или структурна формула. Среща се и името Бенаяху, твърде разпространено, за да позволи конкретна идентификация.

Причината за дългогодишната загадка не е в сложността на посланието, а в материалните трудности – ограничен брой текстове, силни повреди и непоследователни писарски техники. Кумранските писари умишлено са видоизменяли буквите, смесвайки познати форми с декоративни елементи, което е прикривало иврита под визуални изкривявания.

Разчитането на "Криптичен B" подчертава един парадокс на древните кодове: понякога най-голямата тайна не е в съдържанието, а в самия акт на шифроване. Защо общността е кодирала иначе обикновен религиозен език остава открит въпрос – дали за вътрешна употреба, писарско обучение или символично разграничаване на свещеното. Във всички случаи пробивът отваря нов поглед към интелектуалния свят на Свитъците от Мъртво море.