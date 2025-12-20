Осъденият мафиот Сретен Йосич може да намести Балканските кланове

Връщането на Йоцa Амстердам по улиците на Белград може да окаже влияние за наместване на пластовете сред клановете, прогнозира разледващият журналист Младен Радулович специално за bTV.

„Той е сега напълно свободен човек, но би могъл да се превърне във фактор за стабилизация в определени процеси в сръбския ъндърграунд. За съжаление наблюдаваме ново разпалване на клановите войни, множество убийства и случаи, които ескалират с непредвидим изход. В този контекст неговата роля или влияние могат да допринесат за успокояване на конфликтите, които тлеят вече почти две десетилетия", казва Радулович.

Условната свобода означава, че Сретен Йосич вече е правно свободен, но под надзор и със задължението да спазва законовите и съдебните изисквания. Условното му освобождаване може да продължи най-късно до 28 февруари 2026 г.“, съобщава компетентният апелационен съд.

Спад в пратките с кокаин

Спад в пратките с кокаин отчитат тази година на три от големите пристанища в Европа, през които досега минаваше пътят на белия прах. В Ротердам - с близо 40%, в Антверпен - с над 60%, а в Хамбург – наполовина - по данни на „ Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност“. Причините – по-успешни международни операции в борбата с разпространението на наркотици, но и нови входове за доставки.

Трафикантите вече правят по-малки, но по-чести пратки. Така минимизират загубите си в случай на залавяне на една партида. Освен това - влизат през нови, алтернативни пристанища през Северна и Югоизточна Европа – като Швеция, Полша, Гърция и Турция - се посочва в доклада на международната организация. Като прикритие се ползват товари за стоки като мебели и електроника, но и все по-често трафикът се осъществява чрез втечняване на наркотика.

Особено в Испания са разкрити все повече лаборатории, където той се извлича обратно като прах.

В Испания преди дни беше една от последните големи акции срещу наркотрафика, в който е замесен и т.нар. Балкански картел. Също преди дни съдебно решение в Сърбия освободи предсрочно определяния като "Балканския крал на кокаина" - Сретен Йосич.

Арестът на балканския „крал на кокаина“ през 2002 г. в София предизвика голям интерес в Сърбия. А един от първите, които съобщават новината тогава е разследващият журналист Младен Радулович. Сега той следи внимателно условното освобождаване на Йоцa Амстердам, което постанови съдът миналата седмица.

Освобождаването на Сретен Йосич

„Сретен Йосич беше обвинен в подстрекателство към убийството на известния журналист Иво Пуканич и неговия сътрудник. По това дело Йосич прекара в ареста близо три години и половина. През 2015 г., с окончателна присъда на Окръжния съд в Загреб, той беше оправдан за това убийство и за каквото и да е участие в процеса. Въпреки това, след екстрадирането му в Сърбия, Йоцич изтърпя присъда за убийството на Горан Марянович, известен като „Гокси Бомбаджията“, извършено през 1995 г. в Белград", казва редактор на портала Telegraf.rs.

Предсрочното освобождаване на Йосич е на фона на мафиотските войни между балканските кланове. Те ескалираха през последните години, особено след конфискуването от властите в различни европейски държави на големи пратки дрога от Латинска Америка.

„На преден план са конфликтите между двата черногорски клана от Котор. Тази година напрежението отново ескалира. Имаме убийство в Барселона, последвано от отмъщение в Подгорица. Регистриран е и опит за убийство на Марко Любиша, известен като Кан, както и няколко ликвидации в Белград. Тези събития допълнително разпалиха войната между клановете „Кавачки“ и „Шкалярски“. В Барселона беше убит член на кавачкия клан – Филип Иванович, а ден–два по-късно в Подгорица беше ликвидиран и член на шкалярския клана", казва Радулович.

Балканският картел попада под ударите на глобалните служби за борба с наркотиците през последните месеци.

„През юли кораб, плаващ от Карибите към Западна Европа, беше задържан. На борда бяха открити и иззети 4,5 тона кокаин. Арестувани са 11 души – петима граждани на Черна гора, петима хървати и един сърбин, идентифицирани като членове на т.нар. Балкански картел. Във Валенсия е конфискувана още една голяма пратка – 2,5 тона кокаин, а в рамките на операция „Паяк“ – 1,7 тона. Към тези количества се добавят 2,5 тона, задържани в Европа, общо около 14 тона кокаин. Стойността на дрогата на пазара надхвърля 1 милиард евро – сума, по-голяма от бюджетите на някои малки държави", казва още той.

Последните масови арести на сърби, словенци и българин в Испания свидетелстват за връзката на балканския картел с големите kанали за наркотрафик.

„Можем да говорим за нов удар срещу балканските наркокартели, но този път става дума за човек, непознат до момента за широката общественост – Сърджан Шошкич. Според информация на министъра на вътрешните работи Ивица Дачич и оперативни данни на полицията, Шошкич е заподозрян, че чрез собствена транспортна фирма е организирал трафик на наркотици. Компанията разполага с камиони по маршрут от Испания, през Западна Европа, към Словения и Балканите. Според разследващите, като собственик на фирмата, Шошкич е играл ключова посредническа роля в международния превоз на наркотици. По време на акцията са иззети 81 кг кокаин, десетки килограми марихуана и около 15 000 евро в брой. Полицията подчертава, че това е сериозен удар срещу утвърден канал за наркотрафик. Когато говорим за престъпници, граници практически няма. Интересът е огромен, а желанието за подобна „професия“, поради печалбите, които носи, е силно разпространено сред хората в Сърбия. Разбира се, в схемата участват и Черна гора, Хърватия, а дори и един българин, e задържан като част от този балкански маршрут", казва още Радулович.