IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

Тръмп обяви Бъдни вечер и 26 декември за празници

Обичайно е президентите да обявяват Бъдни вечер за празник

21.12.2025 | 08:45 ч. 3
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Някои американски държавни служители ще имат по-дълга ваканция тази година. В указ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Бъдни вечер и 26 декември ще бъдат официални празници тази година, което означава, че федералните ведомства и агенции ще бъдат затворени, съобщават американските медии.

Както е отбелязано в разпореждането, агенциите могат да изискват от определени служители да работят на тези дати, ако това е необходимо за националната сигурност или други обществени нужди. Указът също така не променя никакви съществуващи закони. За да бъде определен постоянен официален празник – какъвто вече е Коледа – Конгресът трябва да приеме закон, който след това да бъде подписан от президента.

Обичайно е президентите да обявяват Бъдни вечер за празник в зависимост от това в кой ден от седмицата се пада той, за да удължат празничната ваканция. Президентът Тръмп направи това по време на първия си мандат през 2018, 2019 и 2020 г., а бившият президент Джо Байдън стори същото през 2024 г. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп САЩ администрация Бъдни вечер Коледа празник ваканция Белия дом
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem