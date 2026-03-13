Путин прати Дмитриев на среща с Уиткоф и Кушнер, обсъдиха руската енергетика

Специалният пратеник на президента Владимир Путин се срещна с представители на Белия дом във Флорида в сряда, отбелязвайки първите разговори между двете страни, откакто войната в Близкия изток постави пауза в мирните преговори за Украйна.

Кирил Дмитриев, който е и главен изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции, отлетя за Съединените щати, след като администрацията на Тръмп отмени някои санкции върху руския петрол по-рано тази седмица като мярка за облекчаване на натиска върху световните цени на енергията.

Дмитриев се срещна със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, зетя на Тръмп Джаред Кушнер и комисаря на Федералната служба за обществени поръчки Джош Грюнбаум, който е и съветник на Тръмп.

В публикация в X пратеникът на Кремъл нарече дискусията "продуктивна“. Уиткоф, в собствена публикация, написа, че "екипите са обсъдили различни теми и са се съгласили да поддържат връзка“.

След срещата във Флорида, Дмитриев каза, че американските представители "започват да разбират по-добре“ значението на руската енергия на световните пазари.

"Обсъдихме обещаващи проекти, които биха могли да допринесат за възстановяването на руско-американските отношения и настоящата криза на световните енергийни пазари“, написа Дмитриев в отделна публикация в Telegram.

"Днес много страни, предимно Съединените щати, започват по-добре да разбират ключовата, системна роля на руския петрол и газ за осигуряване на стабилността на световната икономика, както и неефективността и разрушителния характер на санкциите срещу Русия“, добави Дмитриев, цитиран от руските медии.

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна са на пауза, откакто американските и израелските сили започнаха бомбардировките на Иран в края на февруари. Очакваше се нов кръг от преговори по-рано този месец. Нова дата все още няма.