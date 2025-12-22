IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков нарече "ужасно убийство“ смъртта на генерал Сарваров

Той издъхна от раните си след взривяване на автомобил в Москва

22.12.2025 | 21:37 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Смъртта на началника на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров в Москва рано тази сутрин е  „ужасно убийство“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Това, разбира се, е ужасно  убийство, това е покушение и спецслужбите ще извършат разследване и ще направят всичко, което е необходимо в подобна ситуация“, каза Песков.

Петдесет и шест годишният Сарваров почина от раните си, след като пострада тежко при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобил, обяви Светлана Петренко - говорителка на Руския разследващ комитет.

"Следователите работят по много версии относно убийството. Една от тях е, че престъплението може да е организирано от украинските разузнавателни служби“, каза Петренко.

Това е третото убийство на високопоставен военнослужещ в Русия за последната година.

След руската инвазия в Украйна преди близо четири години руските власти обвиняват Киев за няколко убийства на висши военнослужещи и обществени фигури в Русия.

Украйна пое отговорност за някои от тях, но все още не е коментирала днешния смъртен случай, посочва БТА.

