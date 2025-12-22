В кадър: Руският генерал Сарваров взривен от специалните части на Киев?

EPA/БГНЕС 1 / 12 / 12

Рано тази сутрин руски следователи съобщиха, че висш генерал е бил убит при атентат с кола бомба в Москва.

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на дирекцията за оперативно обучение на руския Генерален щаб, е бил "убит“ при експлозията в понеделник сутринта, съобщи разследващият комитет на страната. Предполага се, че бомбата е била поставена от украински специални части.

Както Москва, така и Киев са участвали в опити за трансгранично убийство по време на войната, като са били насочени към военни генерали и висши политически фигури в опит да получат надмощие.

Колата Kia Sorento на генерал-лейтенант Сарваров се взриви в 6:55 ч. местно време на улица "Ясенева“ в южна Москва, близо до домовете на няколко други служители от руското военно разузнаване.

Експлозията е била толкова силна, че най-малко седем от паркираните наблизо коли също са пострадали от ударната вълна, съобщават местни руски Telegram канали.

Кадри показват множество коли на спешните служби на мястото на инцидента и парчета метал, разпръснати по пода. Отделна снимка показва и силно повредена кола, за която се смята, че е принадлежала на генерал-лейтенант Сарваров.

Свързани статии Руски генерал е убит при експлозия на кола бомба в Москва

56-годишният генерал е работил в руското министерство на отбраната и е отговарял за обучението на въоръжените сили на Кремъл.

Генерал-лейтенант Сарваров е участвал в бойни операции в Чечня, Сирия и Осетия, както и в Украйна, според публична база данни на руски генерали, пише The Telegraph.

Той е носител на Орден за храброст, едно от най-високите държавни отличия, и е удостоен с военно звание генерал-лейтенант с президентски указ през 2024 г.