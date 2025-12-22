IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Руският генерал Сарваров взривен от специалните части на Киев?

Генерал-лейтенант Сарваров е участвал в бойни операции в Чечня, Сирия и Украйна

22.12.2025 | 11:48 ч. 21

EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Рано тази сутрин руски следователи съобщиха, че висш генерал е бил убит при атентат с кола бомба в Москва.

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на дирекцията за оперативно обучение на руския Генерален щаб, е бил "убит“ при експлозията в понеделник сутринта, съобщи разследващият комитет на страната. Предполага се, че бомбата е била поставена от украински специални части.

Както Москва, така и Киев са участвали в опити за трансгранично убийство по време на войната, като са били насочени към военни генерали и висши политически фигури в опит да получат надмощие.

Колата Kia Sorento на генерал-лейтенант Сарваров се взриви в 6:55 ч. местно време на улица "Ясенева“ в южна Москва, близо до домовете на няколко други служители от руското военно разузнаване.

Експлозията е била толкова силна, че най-малко седем от паркираните наблизо коли също са пострадали от ударната вълна, съобщават местни руски Telegram канали.

Кадри показват множество коли на спешните служби на мястото на инцидента и парчета метал, разпръснати по пода. Отделна снимка показва и силно повредена кола, за която се смята, че е принадлежала на генерал-лейтенант Сарваров.

56-годишният генерал е работил в руското министерство на отбраната и е отговарял за обучението на въоръжените сили на Кремъл.

Генерал-лейтенант Сарваров е участвал в бойни операции в Чечня, Сирия и Осетия, както и в Украйна, според публична база данни на руски генерали, пише The Telegraph. 

Той е носител на Орден за храброст, едно от най-високите държавни отличия, и е удостоен с военно звание генерал-лейтенант с президентски указ през 2024 г.

 

