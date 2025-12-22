Руски генерал е убит при експлозия на кола бомба в Москва

Руски генерал е бил убит при експлозия на кола бомба в Москва в понеделник, съобщи разследващият комитет на Русия, цитиран от Ройтерс.

Загиналият е генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на дирекция "Оперативна подготовка на армията“ на руския Генерален щаб, съобщи комитетът.

Комитетът заяви, че една от версиите, които се разследват е, че бомбата е била поставена от украинските специални служби.

“Според разследването, на сутринта на 22 декември на улица “Ясенева“ в Москва е било взривено устройство, поставено под дъното на кола. В резултат на нараняванията си е починал началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация, генерал-лейтенант Фанил Сарваров“, казва Светлана Петренко, официалният представител на Следствения комитет, цитирана от ТАСС.