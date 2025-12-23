IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Един от създателите на "Call of Duty" загина в автомобилна катастрофа

Винс Зампела е починал, докато е шофирал своето "Ферари" по живописен път край Лос Анджелис

23.12.2025 | 07:12 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Винс Зампела, признатият съавтор на феномена във видеоигрите "Call of Duty", загина при автомобилна катастрофа.

Разработчикът и ръководител в индустрията, чиито студия стоят зад едни от най-продаваните видеоигри в света, е починал, докато е шофирал своето "Ферари" по живописен път северно от Лос Анджелис, информира телевизия NBC4.

Зампела беше най-известен и като основател на Respawn Entertainment – студиото зад „Titanfall“, „Apex Legends“ и игрите от серията „Star Wars Jedi“.

Кариерата му започва през 90-те години като дизайнер на игри. През 2002 г. той съосновава Infinity Ward и година по-късно участва в създаването и лансирането на първата „Call of Duty“. По-късно студиото беше придобито от Activision.

След раздяла с компанията заради остър конфликт Зампела основава Respawn Entertainment през 2010 г., а през 2017 г. студиото беше закупено от Electronic Arts.

В рамките на EA той пое водеща роля в рестартирането на поредицата „Battlefield“, с което затвърди репутацията си на една от най-влиятелните фигури в съвременните шутър игри от първо лице, отбелязва БГНЕС.

