Тръмп заплаши и принуди Макрон да приеме повишение цените на лекарствата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали, че е принудил френския си колега Еманюел Макрон да приеме неговите изисквания за цените на медикаментите, предаде Франс прес.

Пред журналисти в резиденцията си във Флорида Тръмп заяви: „Говорих с един много добър човек, президента на Франция Макрон, и му казах: „Еманюел, ти трябва да увеличиш цените на медикаментите“.

След което Тръмп възприе жаловит тон, за да имитира гласа на Макрон, когато е чул предложението на американския си колега. „Не, не, не, няма да направим това“, е заявил Макрон на Тръмп.

"Аз му казах: „Еманюел, 100% съм сигурен, че ще го направиш. Приеми сега, моля те. Бъди мил“, добави Тръмп, продължавайки да имитира и отказа на Макрон.

След което разказа, че е заплашил френския си колега с думите: „Ако не направиш това, ще наложа мита на всичко, което Франция продава в САЩ“. На което Макрон отвърнал: „А, разбирам“, преди да приеме увеличение на цените на лекараствата.

Тръмп неведнъж е искал цените на медикаментите да се увеличат в Европа, за да могат според него те да намалеят за американците.

САЩ сключиха това лято митническо споразумение с ЕС, което предвижда повечето от европейския износ за американския пазар да бъде облаган с 15-процентни мита. Оттогава във Франция не е имало обявяване или решение за увеличаване на цените на лекарствата, противно на твърденията на Тръмп.

(БТА)