IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Лавров: САЩ не са платили многомилионен дълг към ЮНЕСКО

Лавров подчерта, че „много големи средства остават спрени“

23.12.2025 | 15:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

САЩ се оттеглиха от ЮНЕСКО, без да изплатят многомилионния си дълг към бюджета на организацията. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на общо заседание на Комисията на Руската федерация за ЮНЕСКО, предава ТАСС.

„Приветстваме ангажимента на новия генерален директор за укрепване на ролята на държавите-членки в управлението на организацията и осигуряване на нейната финансова прозрачност и отчетност“, каза министърът. „Финансовата прозрачност и отчетност са задачи, които са особено важни, като се има предвид, че Съединените щати се оттеглиха от ЮНЕСКО, без да платят многомилионния си дълг. Дори не многомилионен, а много десетки милиони.“

Лавров подчерта, че „много големи средства остават спрени“.

Свързани статии

На 22 юли 2025 г. стана известно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да изтегли страната от ЮНЕСКО.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сергей Лавров ЮНЕСКО САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem