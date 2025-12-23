Лавров: САЩ не са платили многомилионен дълг към ЮНЕСКО

САЩ се оттеглиха от ЮНЕСКО, без да изплатят многомилионния си дълг към бюджета на организацията. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на общо заседание на Комисията на Руската федерация за ЮНЕСКО, предава ТАСС.

„Приветстваме ангажимента на новия генерален директор за укрепване на ролята на държавите-членки в управлението на организацията и осигуряване на нейната финансова прозрачност и отчетност“, каза министърът. „Финансовата прозрачност и отчетност са задачи, които са особено важни, като се има предвид, че Съединените щати се оттеглиха от ЮНЕСКО, без да платят многомилионния си дълг. Дори не многомилионен, а много десетки милиони.“

Лавров подчерта, че „много големи средства остават спрени“.

На 22 юли 2025 г. стана известно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да изтегли страната от ЮНЕСКО.