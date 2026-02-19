US аутсайдерско мирно дуо е изправено пред изпитание в три горещи точки

Уиткоф-Кушнер. Звучи като елитна адвокатска кантора, полицейско шоу от 70-те години на миналия век или дори дуо визионерски архитекти, които се надяват да превърнат бойните полета във футуристични градски пейзажи.

Но Стив Уиткоф и Джаред Кушнер управляват "франчайза" за мироопазване на свободна практика на президента Доналд Тръмп, от който зависят глобалната стабилност, безброй животи и най-голямата надежда на шефа им за неуловимата Нобелова награда за мир.

Дуото беше в разгара на събитията във вторник, в един изключителен двоен ден на дипломация в Женева, смешвайки се с руски, украински и ирански представители. Очаква се те да се върнат във Вашингтон тази седмица за среща на Съвета на мира - личната частна мрежа за глобална дипломация на Тръмп с големи долари.

Двамата свръхбогати и добре свързани американски посредници са натоварени със задачата да сложат край на една ожесточена война и да предотвратят друга, която може би е на път да избухне. Успехът и в двата случая би бил огромно постижение, но и двете цели изглеждат непостижими.

Надеждите на Тръмп за сделка с Иран, докато той струпва огромна армада на разстояние за стрелба, само се подобриха във вторник. Иранците рекламираха разбирателство относно "водещи принципи“. Но вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред Fox News, че макар нещата "да са минали добре“ в някои отношения, Техеран няма да признае някои от червените линии на Тръмп.

Първият от двата дни на преговорите между Украйна и Русия също така подчерта голяма потенциална пречка: въпросът дали Москва наистина иска да сложи край на боевете или само играе на дипломация, за да спечели време за победи на бойното поле.

Въпреки това, разговорите се водят. Предвид глобалния скептицизъм относно перспективите за споразумения и двойната игра на Уиткоф и Кушнер, това само по себе си е постижение и белег за желанието на Тръмп да работи за мир.

CNN очерта три глобални спора със задълбочаващи се последици

Последните усилия на Уиткоф и Кушнер идват в опасен момент за света и политически несигурен за президентството на Тръмп.

► Най-голямата им победа досега – прекратяването на огъня в Газа – е крехка на фона на подновените боеве. Преходът към разоръжаване на Хамас все още изглежда като несбъдната мечта. Евентуално подновяване на пълномащабна война би влошило страданието на палестинските цивилни и отново би заплашило израелската сигурност.

► В същото време войната в Украйна се промъква през поредната зима, на фона на касапницата на бойното поле и руските атаки срещу беззащитни цивилни. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-голям е рискът тя да прерасне в конфликт между НАТО и Русия. Може би никой не може да сложи край на войната. Но Тръмп вероятно има по-голям шанс от всеки друг.

► Междувременно президентът е неумолимо приближаван към война с Иран, която може да се наложи да води, за да спаси лицето си и да защити собствения си авторитет. Но анкетите показват, че американците не я искат.

Всяко отделно преговаряне рискува да се сблъска с една и съща "тухлена стена“ – отказът на страните да направят компромис по въпроси, които те смятат за екзистенциални за националното оцеляване или чест. За президента Владимир Путин това означава да продължи да се бори поне докато не завземе остатъка от източноукраинския регион Донбас, за който вече е похарчил десетки хиляди руски животи. Правителството в Киев не може да отстъпи региона – както очевидно иска администрацията на Тръмп – заради собствените му огромни жертви и защото той представлява укрепления, жизненоважни за защитата на столицата.

Иран има свои потенциални нарушители на споразумението. Въпреки че е готов да обсъжда отстъпки по ядрената си програма, вече разрушена от американски атаки миналата година, Техеран отказва да се откаже от програмата си за балистични ракети и регионалните си мрежи за посредници, които смята за ключови за оцеляването на ислямския революционен режим.

Тръмп понякога изглежда готов да приеме всяка сделка, за да отпразнува сключването ѝ. Но той би загубил репутация, ако подпише споразумение, което предлага облекчаване на санкциите срещу Техеран и изглежда като ядрения пакт от ерата на Обама, който той разруши. В петък той заяви, че смяната на режима "би била най-доброто нещо, което може да се случи“. Но ако се опита да я наложи, може да отприщи регионални, политически и икономически последици, които не може нито да предвиди, нито да контролира.

Как може да работи двойният акт

Уиткоф и Кушнер може да са неортодоксални, но притежават незаменимата квалификация, от която се нуждае всеки успешен преговарящ за мир - овластяване от президента. Специалният пратеник Уиткоф, богат предприемач в областта на недвижимите имоти, е приятел на Тръмп от десетилетия. Кушнер няма официална правителствена роля, но всички знаят, че е съпруг на дъщерята на Тръмп, Иванка, и следователно е член на семейството. Никой от двамата изглежда няма политически амбиции извън шлифовката на наследството на Тръмп.

Дуото олицетворяват уникалния стил на външна политика на Тръмп. Те са бизнес магнати, които презират официалните дипломатически и правителствени структури и изглежда виждат всеки глобален конфликт като потенциална сделка с недвижими имоти. Всеки от тях има и огромни търговски интереси в Близкия изток и другаде, което е проблем за критиците, които смятат, че Тръмп не прави разлика между собствените си интереси и тези на нацията.

"Не можем да прекарваме времето си, фокусирани върху възприятията, колкото върху фактите“, каза Кушнер в съвместно интервю с партньора си в предаването "60 минути“ на CBS през октомври и добави: "Тук сме, за да правим добро. Това са невъзможни задачи.“

Но двойната им игра също така поражда безпокойство сред американските съюзници и бивши американски служители. Част от това се дължи на липса на опит. Уиткоф, например, сякаш излиза от срещите си с руския президент Владимир Путин, пеейки мелодията на кремълския диктатор. "Не смятам Путин за лош човек“, каза той миналата година.

Безпокойството нарасна заради препис на телефонен разговор, прегледан и транскрибиран от Bloomberg миналата година, който показва, че Уиткоф е инструктирал висш руски служител как да говори с Тръмп. А 28-точков мирен план, който той изготви миналата година, можеше да бъде написан от Москва. Отне седмици дипломатическо усъвършенстване, включително от държавния секретар Марко Рубио, преди да може да послужи като основа за преговори.

Изкуството на сделката

Но първият етап от сделката – колкото и труден да беше – е лесната част. Вторият етап включва разоръжаването на Хамас, влизането на международни стабилизационни сили за укрепване на преходно технократско правителство и започването на план за възстановяване, който ще бъде наблюдаван от Съвета на мира. Тръмп заяви в неделя, че членовете са обещали 5 милиарда долара за възстановяване и хиляди войници за стабилизационните сили. "Съветът на мира ще се окаже най-значимият международен орган в историята“, обяви той в социалните медии.

Но Фаза 2 от плана засега изглежда неуспешна. Има малък шанс държавите да изпратят войските си във военна зона, а най-малко 11 души загинаха при израелски въздушни удари през уикенда, съобщи Ройтерс. И Израел, и Хамас редовно се обвиняват взаимно в саботиране на споразумението за прекратяване на огъня.

Тръмп гледа към наследството си

Нетърпението на Тръмп означава също, че Уиткоф и Кушнер са подложени на натиск, който може да доведе до повърхностност. Успешните мирни усилия на САЩ обикновено са следвали старателна и сложна дипломация. Споразуменията от Кемп Дейвид по време на президентството на Картър са били кулминацията на цял период на подготвителна работа. Дейтънските споразумения, които сложиха край на войната в бивша Югославия, са последвали месеци на смела военна дипломация и безмилостен американски натиск върху партиите, водени от Ричард Холбрук, най-талантливият американски дипломат от своето поколение.

САЩ също така изиграха ключова роля в усилията на британското правителство в Северна Ирландия, които отнеха години, за да се постигне извеждане от експлоатация на оръжията на ИРА и евентуално постигане на мир.

И все пак, историята показва, че използването на неофициални пратеници извън официалните структури на правителството може да проработи.

Президентът Франклин Рузвелт поддържаше редица лични емисари по време на Втората световна война, за да надхитрят други центрове на власт в правителството и да гарантира, че той е единственият американец с пълен поглед върху конфликта. Президентът Ричард Никсън и неговият съветник по националната сигурност Хенри Кисинджър организираха паралелна операция по външна политика, за да елиминират Държавния департамент - подобно на това, което направи Тръмп - и отвориха исторически канал към комунистически Китай.

Но разчистването на ведомството от Тръмп лиши администрацията му от институционална памет и експертиза, които биха могли да се основат на евентуални пробиви на Кушнер и Уиткоф.

В крайна сметка, пробивите може да изискват нещо повече от директни срещи на върха в Женева. А американските аматьори миротворци може да имат вниманието на Тръмп, но те все още не са доказали, че принадлежат към геополитическите висши лиги, редом с макиавелисткия Путин, манипулативния политически оцелял като израелския премиер Бенямин Нетаняху и теократичния фашизъм на Хамас.