Служебният кабинет започна с фалстарт и съмнения в някои от министрите

Новият служебен кабинет положи клетва, но още в първите часове след обявяването му се оказа в центъра на политическа буря. Темата за евентуален "фалстарт", съмненията около отделни фигури и очакванията за безпристрастност очертаха началото на мандат, който ще премине под знака на тежка предизборна кампания.

В студиото на “Денят ON AIR” бившият PR и журналист Георги Куртев коментира, че на това служебно правителство няма да му бъде лесно, а атаките към него са започнали още с обявяването му.

“Както президентът каза, той (Гюров, бел. ред.) няма да има и 100 минути да осъзнае какво му се случва. Ние сме в предизборна кампания, значи каквото и да си говорим. Политическите партии ще използват всяка секунда, за да трупат дивиденти към избирателите си. Особено партиите, които са към изпадане от парламента, са особено агресивни и ще бъдат така към това правителство. Дали започват с фалстарт - нали знаете, когато търсиш някакъв виновник, винаги ще го намериш", коментира Куртев.

Социологът Добромир Живков коментира, че ако публично изнесената информация за определени назначения се потвърди, това може да се окаже пропуск и да се превърне в удобен повод за етикети и внушения. По думите му обаче подобни скандали лесно изместват вниманието от основната задача на служебния кабинет.

"В края на краищата оставяш възможност именно в такава много специфична и натоварена с очаквания и с много противоборства ситуация да изведеш на преден план ключовата роля в този процес - именно организацията на изборите, това може да е пропуск", каза Живков.

Пред Bulgaria ON AIR Куртев подчерта, че съставянето на служебен кабинет става все по-трудно, а комбинацията от независимост, професионализъм и безупречно минало става рядкост.

Анализаторите призоваха за умерени очаквания - служебната власт има ограничен хоризонт и правомощия.

Особено остро бе коментиран случаят "Петрохан". Куртев определи събитието като трагично и криминално по своя характер и изрази притеснение, че политическото му използване може да се обърне срещу тези, които го експлоатират.

"Виждаме всички тези формации, които участват активно в тази пропагандна кампания - черна, може би най-черната, на която сме ставали свидетели. Не си спомням предишни тежки трагедии да са използвани по този начин. Въпросът е, че това сигурно ще продължи, но трябва всички просто да заявим, че по този начин не се прави кампания, дори не се прави пропаганда, защото това поляризира обществото още повече. Не по този начин трябва да се използва човешката трагедия за политически цели", добави Живков.