Бед Бъни с главна роля в историческа драма за Пуерто Рико

Бед Бъни застава начело на актьорския състав в историческата драма "Порто Рико" ("Porto Rico") - първата му главна роля в киното след запомнящи се участия в "Убийствен влак" ("Bullet Train") с Брад Пит и в "Хванат в кражба" ("Caught Stealing") на режисьора Дарън Аронофски.

Пуерториканският рапър Рене Перес Хоглар дебютира като режисьор на пълнометражен филм именно с "Порто Рико". Той е носител на "Грами" и е познат със сценичното си име Residente.

В продукцията ще участват още Едуард Нортън, Хавиер Бардем и Виго Мортенсен. Филмът е описван като "епичен карибски уестърн" и "завладяващ разказ, вдъхновен от истински събития" за корените на Пуерто Рико. Официална анотация засега не е публикувана.

Перес Хоглар е съсценарист заедно с Александър Динеларис - носителя на "Оскар", който е работил и по "Бърдмен" ("Birdman") и "Завръщането" ("The Revenant"). Алехандро Гонсалес Иняриту, влиятелният режисьор зад същите продукции, е изпълнителен продуцент на "Порто Рико".

"От дете мечтая да направя филм за страната си. Истинската история на Пуерто Рико винаги е била обвита в противоречия. Този филм е утвърждение на това кои сме - разказано с интензивността и честността, които историята ни заслужава", заявява Перес Хоглар.

"Този филм стои в традицията на киното, което обожаваме - от "Кръстникът" ("The Godfather") до "Бандите на Ню Йорк" ("Gangs of New York") - филми, които едновременно те удрят с чиста, първична драма, емблематични персонажи и епохи, и в същото време те карат да се изправиш срещу тъмната, премълчавана история под американския разказ за идеализъм. Всички знаят какъв поет на езика и ритъма е Рене. Сега ще видят и какъв визуален визионер е. А да събереш него и Бед Бъни, за да разкажат истинската история за корените на Пуерто Рико - това е като пламък, който намира пръчката динамит, чакала точно него", казва Нортън, цитиран от Variety.

Февруари е натоварен месец за Бед Бъни. Той оглави шоуто на полувремето на Супербоул (Super Bowl), което се превърна радостен празник на пуерториканската култура с участието на Лейди Гага и Рики Мартин. По данни на Nielsen изпълнението му е достигнало средно 128,2 млн. зрители, което го нарежда сред най-високите резултати за halftime шоу. По-рано през месеца, Бенито Антонио Мартинес Окасио, както е истинското му име влезе в историята на "Грами" като първия артист на испански език, спечелил албум на годината с "Debí Tirar Más Fotos" ("Трябваше да направя още снимки").