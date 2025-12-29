Руските въоръжени сили изпълняват задачите си по освобождаването на Донбас и Новорусия поетапно и по план. Това отбеляза руският президент Владимир Путин на съвещание относно обстановката в специалната военна операция, предава ТАСС.

„Задачите по освобождаването на Донбас, Запорожка и Херсонска области се изпълняват поетапно, в съответствие с плана на специалната военна операция“, заяви върховният главнокомандващ. „Командирите на войсковите групи вече докладваха за ситуацията“, отбеляза президентът. „И ви моля да продължите да изпълнявате задачите на специалната военна операция в съответствие с плановете и намеренията на Генералния щаб. Опитите на противника да се намеси в руското военно присъствие в Купянск трябва да бъдат осуетени.”