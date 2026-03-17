Нейнски благодари на Гърция за помощта при отбраната по въздух

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски отправи благодарност към гръцкия външен министър Георгиос Герапетритис за оказаната помощ в охраната на българското въздушно пространство, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Разговорът се е провел вчера в рамките на заседанието на Съвет “Външни работи“ в Брюксел.

Външните министри на България и Гърция са обсъдили и тревожната ситуация в региона на Източното Средиземноморие, както и възможните последици за Европейския съюз от войната срещу Иран, се посочва в информацията.

По време на заседанието на Съвет “Външни работи“ Надежда Нейнски се срещна и с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

По време на разговора беше обсъдена ситуацията в Иран, като бяха осъдени атаките от страна на Техеран срещу държави от Близкия изток.

Двамата препотвърдиха стратегическия характер на двустранните отношения, като Матю Уитакър подчерта, че България продължава да бъде силен съюзник.

Беше направен и кратък преглед на регионалната сигурност в Западните Балкани, както и на развитието на войната на Русия срещу Украйна.