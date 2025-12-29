Путин отново има последната дума с Тръмп

Президентът на Русия Владимир Путин приложи познатия си трик, когато, само няколко часа преди президентът Зеленски да се срещне с президента Тръмп в Мар-а-Лаго в неделя, руският лидер си осигури телефонен разговор с американския лидер.

Почти всеки път, когато Зеленски е успявал да си осигури частна аудиенция с Тръмп, Путин е успявал да повлияе на преговорите от разстояние.

През октомври, когато Зеленски за последен път прекоси Атлантическия океан, украинският президент се надяваше, че Тръмп ще одобри продажбата на ракети „Томахоук“ с дълъг обсег на Украйна. Но в навечерието на пристигането му във Вашингтон Путин се обади на Тръмп и го предупреди да не го прави. Зеленски се върна в Киев с празни ръце, пише The Times.

За пореден път Путин получи дипломатическо предимство преди преговорите в Мар-а-Лаго. Този път Тръмп беше този, който инициира разговора. Разговорът им продължи повече от два часа и половина.

Целта на Путин в разговора беше ясна: той искаше да избегне споразумението за прекратяване на огъня, за което Зеленски беше дошъл във Флорида.

Зеленски пристигна в Уест Палм Бийч готов да направи компромиси.

За първи път украинският президент изглеждаше склонен да се откаже от териториите, контролирани от Украйна в Донбас – при условие, че Путин се съгласи на 60-дневно примирие, което да позволи на Киев да проведе референдум за мирното споразумение.

По-късно Зеленски обясни защо смята, че е необходимо да си осигури демократичен мандат, преди да се съгласи да отстъпи територии.

„Ако планът ще бъде много труден за нашето общество, разбира се, че нашето общество трябва да гласува. Защото това е нашата земя“, каза той.

Усещайки заплахата, че украинският президент може да започне да изглежда разумен, Путин вдигна телефона, преди Зеленски да пристигне в Мар-а-Лаго, и отново изглеждаше, че е успял да повлияе на мнението на Тръмп.

След разговора Кремъл издаде триумфално изявление, в което твърдеше, че Тръмп е отхвърлил компромисното предложение на Зеленски.

В откровено необичаен пример за двойнствен език Юрий Ушаков, говорител на Кремъл, заяви, че примирие, което да позволи на Украйна да проведе референдум, може да доведе до „удължаване на войната“.

Кремъл отразяваше ли точно мнението на Тръмп?

Президентът наистина ли вярваше, че примирие би удължило войната?

Изглежда, че да.

На пресконференция в края на срещата си със Зеленски Тръмп потвърди, че подкрепя аргументите на Путин срещу примирие и изглеждаше, че вярва, че Русия така или иначе е на път да превземе целия Донбас.

„Той смята, че, вижте, те се бият, и ако спрат, а после трябва да започнат отново, което е възможно, той не иска да се намира в такава позиция“, каза той. „Разбирам тази позиция.“