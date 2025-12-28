Кремъл: Путин и Тръмп не подкрепят европейско-украинската идея за примирие

Съветникът по външна политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп не подкрепят европейско-украинските усилия за временно примирие преди прекратяването на конфликта в Украйна и че Москва смята, че Киев трябва да вземе решение по отношение на Донбас, предаде Ройтерс.

Ушаков заяви, че днешният разговор между Путин и Тръмп е продължил час и 15 минути и се е провел по искане на Тръмп преди днешната му среща във Флорида с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

"Основното е, че президентите на Русия и САЩ имат подобни възгледи, че вариантът за временно примирие, предложено от украинците и европейците под претекста за подготовка на референдум или под други претексти, води единствено до проточване на конфликта и е изпълнено с подновени бойни действия", заяви Ушаков, цитиран от БТА.

Ушаков заяви, че Киев трябва да вземе "смело решение" в съответствие с "руско-американските дискусии" за Донбас, за да се стигне до край на бойните действия.

"Като се има предвид настоящата ситуация на фронтовете, би било логично украинският режим да вземе това решение по отношение на Донбас", заключи той.