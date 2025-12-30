IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два трамвая се удариха в Антверпен, има ранени

Движението по няколко линии е сериозно нарушено

30.12.2025 | 15:10 ч. 1
Albert Bulckens, X

Девет души бяха ранени, след като два трамвая се сблъскаха в Антверпен тази сутрин, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал около 8:30 ч. на изхода на тунел.

По данни на полицията единият трамвай е ударил другия отзад. Ранени са седем пътници и двамата ватмани, единият от които е сериозно пострадал. 

На мястото на инцидента има екипи за спешна помощ.

Други четири трамвая бяха евакуирани под земята, а за обслужване на пътниците бяха осигурени резервни автобуси.

Трамвайното движение по няколко линии в Антверпен е сериозно нарушено. Автомобилният трафик не е засегнат. Причините за катастрофата се разследват.

Тагове:

Антверпен трамваи удар ранени ватмани
