Два трамвая се удариха в Антверпен, има ранени

Девет души бяха ранени, след като два трамвая се сблъскаха в Антверпен тази сутрин, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал около 8:30 ч. на изхода на тунел.

По данни на полицията единият трамвай е ударил другия отзад. Ранени са седем пътници и двамата ватмани, единият от които е сериозно пострадал.

На мястото на инцидента има екипи за спешна помощ.

Frontale botsing v 2 trams door “ijs op de sporen” ? Wat deden die 2 trams op elkaars spoor ? “Trams botsen op elkaar in Antwerpen: 9 gewonden, tramverkeer zwaar verstoord”https://t.co/L3lUMYYSbH — Albert Bulckens (@AlbertBulckens) December 30, 2025

Други четири трамвая бяха евакуирани под земята, а за обслужване на пътниците бяха осигурени резервни автобуси.

Трамвайното движение по няколко линии в Антверпен е сериозно нарушено. Автомобилният трафик не е засегнат. Причините за катастрофата се разследват.