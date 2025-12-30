Два трамвая се удариха в Антверпен, има ранени

Девет души бяха ранени, след като два трамвая се сблъскаха в Антверпен тази сутрин, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.
Инцидентът е станал около 8:30 ч. на изхода на тунел.
По данни на полицията единият трамвай е ударил другия отзад. Ранени са седем пътници и двамата ватмани, единият от които е сериозно пострадал.
На мястото на инцидента има екипи за спешна помощ.
Frontale botsing v 2 trams door “ijs op de sporen” ? Wat deden die 2 trams op elkaars spoor ? “Trams botsen op elkaar in Antwerpen: 9 gewonden, tramverkeer zwaar verstoord”https://t.co/L3lUMYYSbH— Albert Bulckens (@AlbertBulckens) December 30, 2025
Други четири трамвая бяха евакуирани под земята, а за обслужване на пътниците бяха осигурени резервни автобуси.
Трамвайното движение по няколко линии в Антверпен е сериозно нарушено. Автомобилният трафик не е засегнат. Причините за катастрофата се разследват.