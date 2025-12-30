Сам вкъщи: 12-годишен предотврати грабеж

Бързата реакция на 12-годишно момче от Лонг Айлънд успя да предотврати сериозна опасност, след като то се скри от крадец и се обади в полицията, докато е било само вкъщи.

След като чул как в кухнята се чупи стъкло и някой се движи из дома му в Медфорд, щата Ню Йорк, във вторник, 23 декември, момчето изскочило през прозореца на спалнята си, съобщават от полицията на окръг Съфолк в официално прессъобщение.

Когато осъзнал, че непознат мъж е влязъл вътре, детето се скрило в задния двор и около 12:50 ч. се обадило в полицията. Униформените пристигнали на място само три минути по-късно и открили предполагаемия крадец в къщата. По-късно той бил идентифициран като 53-годишния Крисчън Гарсия. Според властите мъжът е влязъл, след като е счупил прозорец.

От полицията съобщават, че детето не е пострадало. Говорейки за ужасяващия момент, момчето, Тристън Тейлър, казва пред KCRG-TV: "Казах си: Трябва да изляза от къщата."

Бабата на Тристън, Тимотеа Тейлър, го нарича "малкия герой" на семейството.

"Бяхме много горди, че успя да запази самообладание и да се обади в полицията толкова бързо", казва тя, цитирана от People.

Гарсия е обвинен в кражба с взлом от трета степен и притежание на инструменти за взлом. Засега не е ясно дали е подал официално възражение по обвиненията или е наел адвокат, който да говори от негово име.