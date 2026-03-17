Борисов с носталгия: Цветан Цветанов липсва в партията

"Цветан Цветанов липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея".Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията в София, където се срещна с кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Бургас Димитър Николов.

Борисов съобщи пред тях , че ще предложи на конгреса на партията нова длъжност и им заяви, че те - двамата, трябва да се готвят: "Възнамерявам на конгреса на предложа нова длъжност, която да се осъществява от тандем. Така че, и двамата се гответе, защото за хубаво или лошо, но (Цветан) Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея. Така че ще съвместите още малко задължения, защото сте безспорни авторитети навсякъде в страната. Сега е време да си поработим и за партията“.

Според него е редно градоначалниците да излизат по един месец в отпуск преди избори.

На излъчваната на живо среща, Борисов, Николов и Тодоров заявиха, че искат да разсеят всички спекулации защо кметове на ГЕРБ в големи градове не са водачи на листи за предстоящия парламентарен вот. Тримата са категорични, че икономическата картина е различна за всеки регион за страната и работата на кметовете е да предлагат инициативи на национално ниво.

„Интрига няма“, добави Живко Тодоров и продължи: „Трябва да се промени изцяло комуникационната култура. Затова и парламентът е с толкова нисък рейтинг. Естествено е на празник да вървим заедно“, заяви Тодоров визирайки, че на 3 март е застанал редом до Румен Радев.

От своя страна Борисов отбеляза, че няма как президент да посети някой град и кметът да не отиде с него.

„Ние сме опоненти, не сме врагове“, добави лидерът на ГЕРБ и подчерта, че един месец преди изборите кметовете трябва да излизат в отпуск.

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че наблюдава листите на партиите и коалициите за предстоящите избори на 19 април, включително и на новата коалиция около Румен Радев.

„Убеден съм, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще гарантираме едно стабилно управление след това“, заяви Борисов.

За листите на Радев той заяви:

"Почти половината ги познаваме добре, работили сме добре с тях, така че да видим", кротко отбеляза Борисов.

Николов и Тодоров участваха в предните избори в края на 2024 г., но не се възползваха от спечелените тогава мандати, а останаха в местната власт. Сега обаче отсъстват, което доведе до коментари, че кметовете може да се отцепят от ГЕРБ.

Сега двамата кметове обясниха, че имат големи отговорности в своите градове и затова е по-добре да не участват във вота. А през 2024 г. се включили, за да допринесат за резултат, с който да се създаде редовно правителство и да се преодолее политическата криза.