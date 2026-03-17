Защитаваме се със старо съветско оръжие, адекватно за съвременната война

Вчера Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток. А според американския президент Доналд Тръмп страните от НАТО ги чака “много лошо бъдеще”, ако не подкрепят усилията му да отвори Ормузкия проток.

Кап. първи ранг от запаса Васил Данов коментира, че тези заплахи, отправени към всички, са “дежурни от няколко години” и важат за всички, които не са в лагера на аятоласите на Иран. “За мен не са сериозни спрямо Румъния. Там в момента се доизграждат двете най-големи бази на НАТО на континента - американски самолети, техника, оръжия. Девеселу е военновъздушната база, която със своите ПВО системи защитава и част от нашата страна. Така че за румънците нека не се тревожим", коментира военният експерт в предаването “България сутрин”.

Имаме остарели оръжия

Политологът доц. Момчил Дойчев коментира, че ние все още се защитаваме със старо съветско оръжие, което е неадекватно за съвременната война.

"Големият въпрос е защо отново сме неподготвени и отговорът се крие в начина, по който беше извършено нашето преустройство, което ни доведе до стратегическа яснота в сферата на отбраната и сигурността. Многократно сме изисквали да се закупят и системите Patriot. Заплахата за нас, както и за Румъния е безсмислена и няма покритие. Ирански ракети трудни биха могли да преминат без да бъдат забелязани", обясни политологът.

По думите на кап. Данов във всяка нормална държава, която изгражда своята отбрана, трябва да има комплекс.

"Не може едно и също оръжие. Не може със самолет да се бием с ракети. Самолетите са за въздушно превъзходство на територията на противника или на своята. Ансамбълът беше изтърван. Не вярвам, че имаше натовско учение, защото нямаше никакъв план, дори название. Мисля, че Министерството на отбраната сгреши като каза, че просто минавали между другото. Това са самолети цистерни, които зареждат изтребителите. По-скоро се боя от терористичен акт. МВР не е реформирано от 1944 г. насам. Някакви изпратени ракети докато минат през Турция, ще бъдат прихванати от НАТО", подчерта капитанът пред Bulgaria ON AIR.

Съвет за мир

Според доц. Дойчев изкуствено се създава психоза със самолетите, които се намират на летище "Васил Левски", която е част от хибридна война.

"Бордът за мир е лична инициатива, като ООН на Тръмп, на която е едноличен лидер. Това е едно частно споразумение между държави, които няма нужда след това да ратифицират в техните парламенти това споразумение. Виждаме, че в САЩ нито Конгресът, нито Сенатът се канят да ратифицират този Борд за мир. Няма смисъл да бъде ратифициран и в България. След една година, ако решим да останем, ще платим тази огромна сума, която мисля, че няма кой да я плати. Този Борд на мира ще съществува докато Тръмп е президент", обясни политологът.

