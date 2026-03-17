Хутите са готови да помогнат на Иран с удари по танкери

Хутите са готови да помогнат на Иран с удари по петролни танкери в Червено море, пише "Таймс". С блокирания Ормузки проток, протокът Баб ел Мандеб в Червено море остава единствената възможност за транзит на петрол в региона.

Вестник "Таймс", цитиран от БНР, коментира, че когато Моджтаба Хаменей публикува първото си изявление, след като наследи убития си баща, иранският върховен лидер похвали "смелите и верни" хути от Йемен - една от двете милиции в “иранската ос на съпротива”, които все още не са се намесили във войната в Близкия изток.

Другата - “Хамас” в Газа, е почти унищожена като офанзивна сила след три години война с Израел.

Хутите от друга страна се очертаха като най-мощния съюзник на Иран в региона и може да не останат пасивни задълго, докато Ислямската република води екзистенциална битка.

Задушаващият контрол на Иран върху доставките на петрол в региона ограничи трафика през Ормузкия проток, една от двете морски артерии, през които преминава една трета от световния петрол. Другата - протокът Баб ел Мандеб на Червено море, остава отворена, като десетки танкери се струпват край бреговете на Саудитска Арабия, за да товарят петрол, отклонен от изток. Но танкерите, които се събират близо до саудитското пристанище Янбу, са на мушката на хутите, които са съвсем наблизо.

"Таймс" цитира Ахмед Наги, старши анализатор за Йемен в Международната кризисна група, който казва, че "хутите само чакат знак от Иран".

"Мисля, че това е пресметнат избор. В крайна сметка хутите гледат на това като на ескалация не само срещу Иран, но и срещу цялата ос. Ако Иран бъде отслабен, те ще бъдат следващата цел", допълва анализаторът.