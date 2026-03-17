КРИБ поиска спешни мерки срещу скока на горивата и предупреди от риск за нова инфлационна вълна

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настоява служебното правителство да приложи незабавно решението на Народното събрание за справяне с ценовия шок, породен от поскъпването на петрола и природния газ.

От организацията подчертават, че предложените мерки – включително създаване на фонд към Министерството на финансите, финансиран от увеличените приходи от ДДС върху горивата, както и държавни гаранции за разсрочване на лизингови вноски – са разумни и насочени към овладяване на инфлацията в нейния източник: транспортния сектор.

Според КРИБ всяко забавяне на помощта крие сериозен риск – ценовият натиск може да се прехвърли от транспорта към крайните потребителски стоки, което би нанесло значителни щети на икономиката и на домакинствата. Вече има тревожни сигнали от бранша – транспортните фирми съкращават курсове заради ръст на разходите с около 35%. Най-силно засегнати са малките компании, които дори при намалени печалби ще бъдат принудени да прехвърлят част от увеличенията върху крайните цени.

От организацията обръщат внимание и на външните рискове. Напрежението около Иран може да забави глобалния икономически растеж с около 0.3% и да повиши инфлацията с до 0.6%, сочат оценки на международни финансови институции. За разлика от кризата през 2021–2022 г., сега не се очакват сериозни проблеми с веригите на доставки, но натискът е концентриран в енергийния сектор – ключов за транспорта и индустрията.

В рамките на Европейския съюз инфлацията остава неравномерна, като България е сред страните с по-висок ценови ръст. Това увеличава риска както от нов удар върху потребителите, така и от сценарии, подобни на стагфлацията, наблюдавана в Румъния.

КРИБ призовава за решителни действия, особено в контекста на чувствителността на обществото към цените след присъединяването към еврозоната. Работодателите предупреждават, че инфлационните сътресения могат да бъдат използвани за спекулации и хибридни атаки, насочени към подкопаване на доверието в еврото и геополитическата ориентация на страната.