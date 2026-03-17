Поскъпване при храните ще е по-бавно, отколкото при горивото

Според националната статистика месечната инфлация за февруари е 0,4%, а на годишна база - 3,3%.

"Винаги, когато има военни действия, това е най-силният фактор върху цената на петрола. Търсенето и предлагането минават на заден план. В момента имаме активни военни действия в Персийския залив, където е мястото с най-много производство на петрол. Последните няколко седмици цената върви рязко нагоре. 2025 година беше много спокойна година, с колебания на цената между 70-75 долара за барел", каза изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов в студиото на "България сутрин".

По думите му 2-3 месеца преди нападението срещу Иран цената се е покачила до 80 долара.

"Веднага с активните военни действия през последните седмици цената скочи много нагоре. ОПЕК държи цена от над 125 долара за барел, докато ние в Европа се интересуваме от цената на сорт Брент, тя е около 105-110 долара за барел. Здравият разум най-накрая се пробужда. Различни политически лидери дават анонси за сключване на споразумения и мир. Преди около 15 години цената на барел беше около 170 долара", припомни Симов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че всяка държава взима мерки за подобряване за състоянието на пазара на дребно.

Компенсациите за гориво

"Свидетели сме, че и ние в България сме на тази тема, дано се реализира. Дали тук хората ще получат 10, 20 или 50 евро компенсации за по-скъпото гориво и по какъв начин ще бъдат давани - това е по-сложен въпрос, нека управляващите се заемат с него. Хубаво е да се помисли за обикновения българин, тъй като рязкото повишаване на цената на петрола вече стресира пазара на дребно. Това ще започне да се отразява на хранителния пазар, на индустрията", коментира изпълнителният директор.

Гостът посочи, че

бензинът и дизелът у нас са много по-евтини в сравнение със съседните страни.

"Ние имаме най-ниската цена на бензина и дизела, въпреки че за нас тя се оказва доста висока. Ако разгледаме веригата пшеница–брашно–хляб или месо и млечни продукти, темпът на поскъпване при тях ще бъде значително по-нисък, отколкото темпът на нарастване на цената на бензина и дизела. В световен мащаб запасите от пшеница са много големи, реколтата е много голяма, а въпреки това цената върви нагоре. Има страх на пазара от непредвидени фактори, каквото е войната", подчерта Васил Симов.

Той смята, че

реколтата на България от пшеница също е много добра.

"Традиционно изнасяме за Близкия изток и Северна Африка, това са най-удобните пазари за нас. Северна Африка се ориентира там, където ѝ е най-изгодно и най-евтино. А ние от Черноморския басейн сме в огромна конкуренция с Украйна, Русия, Румъния, България - все държави, които са износители на пшеница. В момента пазарът е доста динамичен", добави Симов.

"Основният производител на царевицата - САЩ, имат много добра реколта. За последните няколко седмици е поскъпнала с 4-5 долара за тон. В Европа е малко по-скъпа царевицата, имаме по-малко производство, но напълно достатъчно да няма притеснения. Русия е най-големият производител на маслодаен слънчоглед в света, след като там цената достигна 670 долара за тон, което е 10-12% повишение, не говори добре за слънчогледа. Слънчогледът се ползва основно за производство на олио", каза още събеседникът.

Той успокои, че в България реколтата от слънчоглед е "прекрасна": "Тя е напълно достатъчна, за да няма криза с олиото. Но срещаме огромна конкуренция от внос от съседни държави. Като го докарат до България, те излизат с по-ниска цена, отколкото е родното производство, където транспортните разходи са почти нулеви. И РСМ, и Турция не спазват всички изисквания, които ние спазваме".