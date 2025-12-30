IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 129

Правнучката на Кенеди почина едва на 35 години

Тя си е отишла от остра форма на левкемия

30.12.2025 | 22:23 ч. Обновена: 30.12.2025 | 22:23 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Татяна Шлосбърг, правнучката на Джон Кенеди, почина от рядка форма на левкемия на 35-годишна възраст, предаде Ройтерс.

Тя разкри пред медиите, че е болна, през ноември и тогава каза, че лекарите са й дали по-малко от година живот.

Сега новината за кончината й беше съобщена от нейните роднини в социалните медии. „Нашата прекрасна Татяна почина тази сутрин. Тя винаги ще бъде в сърцата ни“, се казваше в поста.

Шлосбърг беше журналистка, специалист по екологичните и климатичните въпроси. Тя беше второто дете на дъщерята на Джон Кенеди – бившата дипломатка Карълайн Кенери, и на дизайнера и творец Едуин Шлосбърг.

През ноември в есе за изданието "Ню Йоркър", в което съобщи, че е болна от остра миелоидна левкемия с рядка мутация – рак на кръвта и на костния мозък, Татяна Шлосбълг, разкритикува братовчед си Робърт Кенеди-младши, настоящ министър на здравеопазването, че е антиваксър и че е съкратил средства за изследвания на онкологичните заболявания./БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem