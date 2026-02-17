Регистрирано е земетресение до Доспат

Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН регистрира слаб трус до Доспат.

Земетресението е със сила 2.6 по Скалата на Рихтер и е на дълбочина 17,5 км. Станало е в 16:03 ч.

Земетресението е било на около 5,7 км северозападно от град Доспат и на 131 км от София.

Към момента няма данни за пострадали или нанесени материални щети. Регионът на Родопите е сред зоните в страната, където периодично се регистрират слаби земетресения.