Правителството определи делегацията за встъпителното заседание на Съвета за мир

Ръководител на делегацията ще бъде Иван Найденов – постоянен секретар в Министерството на външните работи

17.02.2026 | 19:49 ч. Обновена: 17.02.2026 | 19:51 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Правителството в оставка определи състава на българската делегация за встъпителното заседание на Съвета за мир, което ще се състои на 19 февруари 2026 г. във Вашингтон по покана на основателя и председател-учредител Доналд Тръмп, президент на Съединените американски щати. 

Ръководител на делегацията ще бъде Иван Найденов – постоянен секретар в Министерството на външните работи. В делегацията са включени още генералният директор по политическите въпроси Константин Димитров и временно управляващият посолството на България във Вашингтон Стефка Йовчева.

Предвижда се българската делегация да участва в заседанието като държава участник без право на глас съгласно устава на организацията. Участието е в съответствие с последователната позиция на страната в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток.

На 22 януари България се присъедини към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп, заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков след официалната церемония по учредяването на съвета, която се състоя в Давос, Швейцария, съобщиха тогава от пресслужбата на кабинета. През миналата седмица от правителствената пресслужба посочиха, че решението на кабинета в оставка за присъединяване на България към Съвета за мир е прието на присъствено заседание (на 21 януари 2026 г., бел.ред.) с пълен консенсус от членовете на Министерския съвет и има ясно изразен политически характер. 

Тагове:

правителството определи делегацията заседание Съвета за мир
