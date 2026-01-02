Техеран предупреди Тръмп: Американска намеса ще всее хаос в региона

Висшият съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей - Али Лариджани, заяви днес, че американска намеса в иранските протести, за каквато по-рано предупреди президентът на САЩ Доналд Тръмп, ще всее хаос в целия регион, предаде Ройтерс.

Лариджани е секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако Иран стреля и убива жестоко мирни протестиращи, Съединените американски щати ще се притекат на помощ.

„Готови сме за действие“, каза Тръмп в публикация в Truth Social.

Али Шамхани, съветник на върховния лидер написа в социалната мрежа X:

„Всяка намеса, която по какъвто и да е предлог засяга сигурността на Иран, ще срещне ответен отговор. Сигурността на Иран е червена линия“, добави той

Най-големите протести в Ислямската република от три години насам, породени от влошаващата се икономическа ситуация, породиха насилие, като вече има най-малко седем жертви, посочва Ройтерс. Протестите обхванаха и селските райони на Ислямската република.

Иранската икономика се бори от години, откакто САЩ възобновиха санкциите през 2018 г., след като Тръмп се оттегли от международно ядрено споразумение по време на първия си мандат.