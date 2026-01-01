Иран е изправен пред най-големите безредици от 2022 г. насам: какво знаем досега

Протестите в Иран избухнаха поради продължаващата хиперинфлация, което доведе до затваряне на магазини и сблъсъци със силите за сигурност. Студенти и множество градове се присъединиха, изисквайки икономическа стабилност, пише Euronews.

Търговците в цял Иран затвориха магазините си, а хората протестираха в много градове в петия ден от протестите след срива на стойността на риала, което е най-значителното гражданско недоволство в Ислямската република от края на 2022 г.

Продавачите в търговските райони на Техеран започнаха да затварят магазините си в неделя, когато валутата достигна 1,42 милиона риала за долар, най-слабото си ниво откакто се води статистика. Тълпи се събраха близо до улица „Република“ и историческия Гранд базар.

До вторник протестите се разпространиха в Исфахан, Шираз, Машхад, Керманшах и Хамадан. Властите използваха сълзотворен газ срещу събралите се в части от столицата.

Мохамад Реза Фарзин подаде оставка като управител на централната банка в понеделник, съобщи държавната телевизия. Бюджетната комисия на парламента едновременно отхвърли предложенията на правителството за разходите за фискалната година, започваща през март.

Президентът Масуд Пезешкиан замени Фарзин с Насер Хемати в сряда. Хемати преди това е бил министър на икономиката, преди да бъде отстранен от депутатите по време на по-ранна валутна криза.

Пезешкиан написа в социалната платформа X, че е напълно наясно с икономическите трудности. Той заяви, че неговата администрация ще се срещне с представители на протестиращите.

Правителственият говорител Фатеме Мохаджерани призна публично протестите и заяви, че властите ще вземат под внимание критичните коментари.

Командирите на Революционната гвардия (IRGC) издадоха предупреждения, в които описаха безредиците като дестабилизиращи действия, повлияни от чужди сили, насочени срещу политическата система на Иран.

Университетските студенти се присъединиха към протестите на третия ден, като се съобщава за събирания в кампусите в Техеран и други градове. Охраната на кампуса задържа няколко студенти от Техеранския университет, преди да ги освободи в рамките на 24 часа.

Неспокойствията представляват най-широкото обществено недоволство в Иран от протестите след смъртта на Махса Амини в ареста през есента на 2022 г. Тези демонстрации продължиха месеци, преди властите да ги потушат.

Някои участници изразиха подкрепа за възстановяването на монархията, водена от престолонаследника Реза Пахлави, чийто баща шах Мохамед Реза Пахлави управляваше до 1979 г.

دقایقی پیش مردم همدان با شعار «امسال سالِ خونه سید علی سرنگونه» به اعتراضات پیوستند.#دلار #بازار_تهران pic.twitter.com/2ebURysEDe — Soran Mansournia (@Soranmansournia) December 29, 2025

Потребителските цени скачат

Пезешкиан беше планирал да представи в неделя законопроект за бюджета, в който се предлага 20% увеличение на заплатите на държавните служители. Официалните данни показват, че потребителските разходи са се повишили с 52% през предходните 12 месеца.

Според правителствената статистика цените на хранителните продукти през декември са били с 72% по-високи от предходната година. Медицинските консумативи и услуги са поскъпнали с 50%. Общата инфлация е била 42,2%.

Нестабилните валутни курсове замразиха търговската дейност, тъй като търговците и клиентите отложиха транзакциите си, докато валутните курсове се стабилизират.

Държавните учреждения в 20 провинции затвориха в сряда, официално поради ниските температури и недостига на електроенергия. Затварянето съвпадна с наближаващия уикенд в Иран.

Международните санкции ограничават икономиката на Иран от години, като се засилват след като Вашингтон се оттегли от ядреното споразумение от 2015 г. през 2018 г. Това споразумение беше осигурило облекчаване на санкциите, като същевременно ограничаваше обогатяването на уран. Тогава доларът се търгуваше на цена от около 32 000 риала.

Слабостта на валутата продължава на фона на спекулации за военна ескалация след 12-дневния конфликт между Иран и Израел през юни.

През септември бяха възстановени ядрените санкции на ООН чрез автоматични разпоредби за прилагане, блокиращи иранските активи в чужбина и забраняващи трансфера на оръжия.