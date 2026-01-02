IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: САЩ ще се притекат на помощ, ако Иран убива протестиращи

Масуд Пезешкиан на свой ред каза, че отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде "суров" и "разубеждаващ"

02.01.2026
Снимка:БГНЕС/EPA

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че ако Иран продължи "да стреля" и "да убива" протестиращи, Съединените американски щати "ще отидат да ги спасят“, предаде Ройтерс.

"Готови сме да действаме“, обяви държавният глава в публикация в социалната си платформа "Трут Соушъл".

По-рано днес Асошиейтед прес предаде, че разрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, са обхванали и селските райони на Ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците е достигнал най-малко седем.

В понеделник, по време на срещата си с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в имението си във Флорида, Тръмп заяви, че би подкрепил нови американски удари срещу Иран, ако азиатската държава възобнови програмите си за балистични ракети или ядрени оръжия.

Иранският президент Масуд Пезешкиан на свой ред каза, че отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде "суров" и "разубеждаващ".

