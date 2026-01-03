IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ са ударили най-малко 9 цели във Венецуела

Много съоръжения са били изведени от строя

03.01.2026 | 13:07 ч.
Колумбийският президент Густаво Петро твърди, че САЩ са ударили най-малко девет цели във Венецуела. „Ла Карлота, казармите в Катия Ла Мар, базата F-16 в Баркисимето, Форт Тиуна, частното летище в Каракас, летището в Ел Атийо, военната хеликоптерна база Игероте, сградата на Националното събрание (парламента и централната част на Каракас бяха бомбардирани, а в президентския дворец Мирафлорес е задействан отбранителен план“, пише Петро в мрежата X.

Той отбеляза, че в резултат на ударите целият юг на Каракас е без ток, както и военната база Форт Тиуна и град Лос Текес. Петро добави, че много съоръжения са били изведени от строя в резултат на атаката и подчерта, че информацията все още не е потвърдена, пише БГНЕС.

