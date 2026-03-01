Стотици хиляди пътници са блокирани на летищата заради напрежението в Иран

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран предизвика масово прекъсване на полетите в Близкия изток и извън него, след като редица държави затвориха въздушното си пространство, а три ключови летища, свързващи Европа, Африка и Запада с Азия, преустановиха дейността си, предаде Асошиейтед прес.

Стотици хиляди пътници останаха блокирани или бяха пренасочени, след като Израел, Катар, Сирия, Иран, Ирак, Кувейт и Бахрейн затвориха въздушното си пространство. Над Обединените арабски емирства също нямаше полети според сайта за проследяване на трафика "Флайтрадар24" (FlightRadar24), след като властите обявиха "временно и частично" затваряне на въздушното пространство.

Това доведе до спиране на дейността на ключовите летища в Дубай, Абу Даби и Доха и до отмяна на над 1800 полета на големи близкоизточни авиокомпании. Три от тях – "Емирейтс" (Emirates), "Катар Еъруейс" (Qatar Airways) и "Етихад" (Etihad) – обичайно превозват около 90 000 пътници дневно през тези хъбове, сочат данни на авиационната аналитична компания "Сириъм" (Cirium).

По-късно в събота от международното летище в Дубай – едно от най-натоварените в света – съобщиха за четирима ранени. "Емирейтс" осъди случилото се, определяйки го като "явна атака с ирански балистични ракети". Удари са отчетени и на други търговски летища в региона, включително международното летище в Кувейт.

"За пътниците няма начин да се замаже истината", заяви Хенри Хартевелд, анализатор в авиационния сектор и президент на "Атмосфиър Рисърч Груп" (Atmosphere Research Group). "Трябва да се подготвите за закъснения или отменени полети през следващите няколко дни, докато тези атаки продължават и, да се надяваме, приключат".

Пренасочване на маршрути и риск от поскъпване на билетите

Авиокомпаниите, които пресичат региона, са принудени да променят маршрутите си, като много полети се насочват на юг над Саудитска Арабия. Това удължава времето за пътуване с няколко часа и увеличава разходите за гориво. При по-продължителен конфликт цените на билетите може да започнат да се повишават.

Допълнителният трафик ще натовари и контрола на въздушното движение в Саудитска Арабия, което може да доведе до забавяния с цел гарантиране на безопасността. Страните, затворили въздушното си пространство, ще загубят приходи от такси за прелитане.

Майк МакКормик, бивш ръководител на контрола на въздушното движение във Федералната авиационна администрация на САЩ и настоящ професор в Аеронавигационния университет "Ембри-Ридл" (Embry-Riddle Aeronautical University), заяви, че е възможно частично отваряне на въздушното пространство през следващите дни.

"Тези страни ще могат да преценят и да кажат: "Добре, можем да отворим отново тази част от нашето въздушно пространство, но ще оставим тази част затворена", каза МакКормик. "Мисля, че в следващите 24 до 36 часа ще видим как се развива използването на въздушното пространство, след като кинетичната активност стане по-ясно определена и способността на Иран да изстрелва ракети и да създава допълнителен риск намалее в резултат на атаките".

Не е ясно колко дълго ще продължат прекъсванията. За сравнение, предишната ескалация през юни 2025 г. продължи 12 дни.

Пренасочени и върнати полети

Според "Флайтауеър" (FlightAware) най-малко 145 самолета, които са били на път към Тел Авив и Дубай, са били пренасочени към Атина, Истанбул или Рим, а други са се върнали към летищата на излитане. Един полет от Филаделфия е прекарал близо 15 часа във въздуха, достигнал е до Испания и след това се е върнал обратно.

Много авиокомпании отмениха полети до Дубай и други дестинации в региона. Индийската авиационна агенция обяви голяма част от въздушното пространство на Близкия изток за зона с висок риск. "Еър Индия" (Air India) отмени всички полети до региона. "Търкиш Еърлайнс" (Turkish Airlines) преустанови полетите до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания, както и до Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ и Оман.

Американските "Делта Еър Лайнс" (Delta Air Lines) и "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) спряха полетите до Тел Авив поне за уикенда. Холандската "Ке Ел Ем" (KLM) вече беше обявила по-рано през седмицата, че прекратява полетите до и от израелския град. "Луфтханза" (Lufthansa), "Еър Франс" (Air France), "Трансавия" (Transavia) и "Пегасус" (Pegasus) отмениха полетите до Ливан, а "Американ Еърлайнс" (American Airlines) спря линията Филаделфия–Доха.

"Бритиш Еъруейс" (British Airways) съобщи, че преустановява полетите до Тел Авив и Бахрейн до следващата седмица, а полетите до Аман бяха отменени в събота. "Върджин Атлантик" (Virgin Atlantic) обяви, че ще избягва полети над Ирак, което ще удължи

"Пътниците трябва да очакват много прекъсвания", каза Хартевелд. "Честно казано, ако все още не сте напуснали дома си, вероятно няма да го напуснете, ако трябва да пътувате до или през тези дестинации поне за няколко дни, ако не и за по-дълго. А ако се връщате у дома, ще трябва да проявите голяма изобретателност, за да стигнете дотам."

Ситуацията остава динамична, а авиокомпаниите призовават пътниците да следят онлайн статуса на полетите си преди да се отправят към летищата.