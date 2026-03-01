Тръмп обеща на Иран, че ще удари "с невиждана сила", ако Техеран предприеме силна атака

"Иран току-що заяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Ако Иран го направи, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави той.

Паралелно с това председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф отправи предупреждение, насочено индиректно към Тръмп и Израел. "Преминахте червена линия и ще си платите за това", заяви той, цитиран от иранската държавна телевизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран. Техеран отговори с ответни удари и обяви, че смята всички американски военни бази в региона за "легитимни цели". На този фон напрежението бързо се прехвърли отвъд границите на Иран и Израел, като през последните часове се появиха съобщения за взривове и атаки в няколко държави от Залива.

Взривове и удари в Залива: ОАЕ, Катар и Бахрейн

Мощни експлозии отекнаха днес за втори ден поред в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес. Ройтерс съобщи за взривове в района на Дубай, позовавайки се на свидетели. Според АФП са били атакувани обекти в столиците Манама и Доха.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че са били прихванати 132 балистични ракети и 195 дрона. Пет балистични ракети са паднали в морето, а 14 дрона – във водата или на сушата, като са причинени ограничени материални щети.

При ударите по Катар са били ранени осем души, един от тях тежко.

По информация на местните власти международното летище в Дубай също е било засегнато, а медийният офис на емирството потвърди, че при "инцидент" са ранени четирима души и в една от чакалните са нанесени леки щети. По-голямата част от терминалите на летището са били предварително евакуирани.

Атака срещу база в Саудитска Арабия и реакцията на Рияд

Иран е атакувал американска военна база в Саудитска Арабия с ракети и дронове, съобщи Ислямската революционна гвардия, цитирана от ДПА. Според съобщението цел е била базата "Принц Султан", разположена на около 140 километра югоизточно от Рияд, като към момента няма потвърждение от Саудитска Арабия или САЩ.

По-рано жители са съобщили за прихващане на предполагаема иранска ракета в югоизточната част на Рияд, където са разположени около 2000 американски военнослужещи във военновъздушна база. По това време базата не е била официално назована като цел, а данни за жертви или щети не бяха потвърдени.

Саудитското външно министерство заяви, че Иран е атакувал цели около Рияд и в източната част на страната, като ударите са били отблъснати. В изявление ведомството осъди "най-категорично" иранските действия. Рияд подчерта, че не е предоставял въздушното си пространство за атаки срещу Иран и че Техеран е бил наясно с това, но въпреки това е извършил нападението.

В отделно изявление саудитското външно министерство осъди и иранските удари срещу американски военни цели в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания, заяви пълна солидарност с тези държави и готовност да предостави подкрепа за мерките, които те предприемат в отговор.

Сирени в Израел

Сирени за тревога отекнаха тази нощ и в Йерусалим, като е чута една експлозия, предаде Франс прес. Израелските въоръжени сили съобщиха, че сигнали за въздушна тревога "отекнаха в няколко района на страната, след като бяха идентифицирани ракети, изстреляни от Иран в посока към Израел".

При предишната иранска ответна атака срещу Израел е загинала жена на възраст около 40 години. Тя е получила тежки наранявания при удар в района на Тел Авив, съобщи израелската служба за спешна помощ Маген Давид Адом.

"Истинно обещание 4" и твърдения за удари по американски цели

Отделът за връзки с обществеността на Корпуса на гвардейците на ислямската революция обяви, че третата и четвъртата вълна от операция "Истинно обещание 4" са започнали в отговор на американско-израелската агресия срещу Ислямската република вчера, предаде агенция ИРНА.

Според изявлението операцията продължава да нанася удари по военни цели на САЩ и Израел, като се използват по-модерни ракети от тези, използвани в "Истинно обещание 3", с "по-прецизни и опустошителни" удари. В съобщението се посочва, че силите на Корпуса са подготвени да атакуват стационарни и мобилни позиции на противника в региона с ирански ракети и дронове.

По-рано снощи същият източник обяви, че американски военен кораб е понесъл щети от ракетен удар на иранския флот.

Удари в 24 провинции и провалени разговори във Виена

САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по градове в 24 провинции в Иран, само два дни преди планираните преговори във Виена за ядрената програма на Иран. Разговорите в понеделник трябваше да бъдат четвъртият кръг от преговорите между ирански и американски представители от февруари насам, пише БТА.