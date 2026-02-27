IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Измериха 28,3° градуса във Франция след 40 дни неспирен дъжд

Температурите са много по-високи от обичайните за февруари

27.02.2026 | 21:11 ч. 1
Кадър: БНТ

След 40 дни неспирни валежи Франция е обляна от слънце. В страната бяха отчетени температурни рекорди, като градусите са много по-високи от обичайните за февруари.

В Югозападна Франция термометрите отчетоха внушителните 28,3 градуса. В Биариц температурата беше около 27 градуса.

Независимо от радостта, която донесе слънцето, метеоролозите напомнят, че това е аномалия, посочва БНТ.

Предупреждението е, че все по-често ще има топли вълни и през зимата.

Франция температури дъжд
