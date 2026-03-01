Първи мартеници в евро: Какви са цените?

За първи път Баба Марта идва с цени в евро - и това веднага се вижда по сергиите с мартеници. Въпросът е дали новата валута реално е вдигнала цените, или поскъпването идва от друго: материалите, които от месеци вървят нагоре. А празникът - почитан ли е еднакво от малки и големи, въпреки по-скъпите бяло-червени конци?

В навечерието на 1 март столицата отново се пълни с продавачи на мартеници. Този път обаче табелките са в евро. Търговци казват, че повишението, което хората усещат, не е толкова заради смяната на валутата, колкото на фона на общия скок в цените на суровините и материалите.

На места в София дребните мартеници вече минават границата от 1 евро. Пример за това е столичният квартал "Хиподрума", където най-обикновена мартеничка тип гривна се продава за над 1 евро.

В същото време продавачи се оплакват, че тази година пазарът е по-вял и продажбите вървят по-слабо. Хората също признават, че плащат повече в сравнение с миналата година, макар и без изненада - защото поскъпването се вижда навсякъде.

Това е показателно, че все пак традицията си остава по-силна от цените и нито новата валута, нито по-скъпите мартеници изглежда могат да откажат хората да спазят ритуала за здраве и благополучие, предава БНР.