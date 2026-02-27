IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 123

Биха израелци на ски пистата в Банско, мъж е в болница ВИДЕО

Той е със сериозни фрактури на черепа и синусите

27.02.2026 | 20:32 ч. 67
Биха израелци на ски пистата в Банско, мъж е в болница ВИДЕО

Група израелски евреи бяха нападнати жестоко в курорта България, след като един от тях беше чут да пее еврейска песен. Това разказа член на семейството в публикация X, към която има и видео. 

"Един израелец небрежно си пееше "Тел Авив я хабиби Тел Авив". Мъж (местен или чужденец) веднага се приближи, извика "Майната му, Тел Авив" и нанесе силен удар с рамо в лицето на израелца", гласи публикацията. 

Когато приятели и други израелци се намесили, за да разделят нападателя и да деескалират обстановката, избухнало сбиване.

"След това един от нападателите ритна баща ми (който се опитваше да успокои ситуацията) директно в лицето със ски обувка. Бащата ми сега е хоспитализиран със сериозни фрактури на черепа и синусите", се казва още в публикацията. 

Семейството изрично го нарича преднамерена антисемитска атака, предизвикана единствено от чуване на иврит и израелска песен.

България има горда история на спасяване на своите евреи по време на Холокоста, което прави тези атаки особено болезнени.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

израелци Тел Авив иврит Банско бой
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem