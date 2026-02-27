Биха израелци на ски пистата в Банско, мъж е в болница ВИДЕО

Група израелски евреи бяха нападнати жестоко в курорта България, след като един от тях беше чут да пее еврейска песен. Това разказа член на семейството в публикация X, към която има и видео.

"Един израелец небрежно си пееше "Тел Авив я хабиби Тел Авив". Мъж (местен или чужденец) веднага се приближи, извика "Майната му, Тел Авив" и нанесе силен удар с рамо в лицето на израелца", гласи публикацията.

Когато приятели и други израелци се намесили, за да разделят нападателя и да деескалират обстановката, избухнало сбиване.

"След това един от нападателите ритна баща ми (който се опитваше да успокои ситуацията) директно в лицето със ски обувка. Бащата ми сега е хоспитализиран със сериозни фрактури на черепа и синусите", се казва още в публикацията.

Семейството изрично го нарича преднамерена антисемитска атака, предизвикана единствено от чуване на иврит и израелска песен.

България има горда история на спасяване на своите евреи по време на Холокоста, което прави тези атаки особено болезнени.

ישראלים הותקפו בבולגריה רק כי אחד שר לעצמו ״תל אביב יא חביבי תל אביב״: הודעה מאחד מבני המשפחה: ״היי דניאל, רציתי לדווח לך על מקרה מזעזע של אנטישמיות ואלימות קשה שקרה לנו עכשיו באתר הסקי בבנסקו. הכל התחיל כשחבר שלנו שר להנאתו בעברית "תל אביב יא חביבי תל אביב". אדם מקומי/זר ששמע… pic.twitter.com/rhpsIDBEWY — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) February 26, 2026