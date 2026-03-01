Кой ще управлява Иран след смъртта на Хаменей?

Иранският президент Масуд Пезешкиан и още двама висши представители ще поемат управлението на страната в преходния период след смъртта на върховния лидер Али Хаменей, предаде АФП. Началникът на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и още един представител на Висшия правен съвет ще бъдат част от тричленния орган, който ще наблюдава процеса. Информацията беше излъчена от държавната телевизия, позовавайки се на Мохамад Мохбер - един от съветниците на Хаменей, пише БГНЕС.

Смъртта на аятолаха, потвърдена по-рано от ирански медии след изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, изправя Ислямската република пред една от най-сериозните институционални кризи в историята ѝ. Теократичната система, изградена около фигурата на върховния лидер, е изправена пред риск от вакуум на властта.

Реакцията на Тръмп и оценката на риска

На този фон Доналд Тръмп заяви, че след смъртта на Хаменей "има няколко добри кандидати" за негов наследник и че дипломатическо решение на кризата е възможно и дори "много по-лесно сега". В телефонно интервю за "Си Би Ес Нюз" той посочи, че координираните удари на САЩ и Израел са били ефективни и могат да отворят път към дипломация.

"Очевидно сега е много по-лесно, отколкото беше преди ден. Защото те са сериозно засегнати", заяви той, цитиран от БТА. Президентът определи операцията като "велик ден за тази страна, велик ден за света" и подчерта, че Хаменей, управлявал Иран почти 37 години, е бил убит при атаките. По информация на източници, цитирани от телевизията, около 40 ирански официални лица са загинали при американските удари.

Тръмп отбеляза, че следи внимателно реакцията на Техеран. Иран е изстрелял балистични ракети срещу Израел и е атакувал съюзници на САЩ в региона. "Точно това очаквахме", каза той, но добави: "Мислехме, че ще бъдат двойно по-силни" и "Досега са по-слаби, отколкото очаквахме". Според Централното командване на САЩ няма данни за загинали или ранени американски военнослужещи, докато в Израел един човек е загинал, а десетки са ранени.

Политическите реакции във Вашингтон

В Конгреса републиканците изразиха подкрепа за действията на президента. Част от лидерите на Демократическата партия поискаха повече информация за операцията. Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер призова Тръмп да предостави "на Конгреса и американския народ важни подробности за обхвата и неотложността на заплахата".

Попитан дали възнамерява да работи с Конгреса по въпросите, свързани с Иран, Тръмп отговори: "Винаги искам да работя с Конгреса. Винаги. Винаги съм работил с Конгреса". В края на интервюто той отказа да определи военните операции като "война", но подчерта, че остава фокусиран върху "елиминирането на заплахите" за САЩ.

Институцията на върховния лидер

Начело на иранската държава стои върховният лидер – институция, основана на теологичния принцип "Вилаят е факих" (Wilayat-e Fakih), или "власт на праведния". Според тази концепция до завръщането на 12-ия имам управлението трябва да се осъществява от достоен духовник. При Али Хаменей и неговия предшественик аятолах Рухолах Хомейни върховният лидер имаше последната дума по външната политика, отбраната и ключовите вътрешни решения.

Официално обявен наследник няма. Сред споменаваните имена през годините са синът на Хаменей Моджтаба Хаменей и Хасан Хомейни – внук на основателя на Ислямската република. Анализатори обаче отбелязват, че нито един от потенциалните кандидати не притежава религиозната и политическата тежест на Хаменей, което може да затрудни избора на наследник.

Съветът на експертите и силовият фактор

Съгласно конституцията именно Съветът на експертите, съставен от висши духовници, избира върховния лидер. Теоретично органът може и да го отстрани, но това не се е случвало. Наблюдатели смятат, че реалните решения често се договарят зад кулисите от най-влиятелните фигури, а Съветът формално ги утвърждава.

Ключова роля в евентуалното преразпределение на властта може да изиграе Революционната гвардия, която се подчинява пряко на върховния лидер и притежава значителна военна и икономическа мощ. Според вътрешни източници нейният командир Мохамед Пакпур е загинал при последните удари. Гвардията контролира и милицията "Басидж" и мрежа от съюзнически формирования в региона.

Съдебната власт и президентът

Правната система на Иран се основава на шериата, а ръководителят на съдебната власт се назначава директно от върховния лидер. Настоящият ръководител Голамхосейн Мохсени-Еджеи, който е част от преходния орган, е санкциониран от западни държави за ролята си в потушаването на протестите през 2009 г.

Президентът се избира на всеки четири години и управлява текущите държавни дела, но в рамките на стратегическите насоки, определяни от върховния лидер. Избраният през 2024 г. Масуд Пезешкиан е определян като умерен политик. Според информации той също е бил сред целите на атаките, но няма яснота относно състоянието му.

На фона на военната ескалация и международния натиск Иран навлиза в период на институционална несигурност, при който балансът между религиозните органи и силовите структури ще бъде решаващ за бъдещето на страната.