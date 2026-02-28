Започна се: Бомби от Израел и САЩ заваляха над Иран ВИДЕО

Израел започна военна операция срещу Иран. Малко след това бе съобщено, че САЩ също са се включили. До момента са поразени около 30 цели на територията на Иран, включително резиденцията на иранския президент и щаб на разузнаването, твърдят израелски източници.

Министърът на отбраната на Израел заяви в събота сутринта, че Израел е нанесъл превантивен удар срещу Иран с цел да отстрани заплахи за държавата. Очаква се в близко време атака с дронове и ракети у Израел. Американски представител съобщи пред Al Jazeera, че Съединените щати извършват съвместни удари с Израел.

The war has begun. Israel has launched a preemptive strike on Iran Three explosions were reported in the Iranian capital. https://t.co/QKTSjIAA9L pic.twitter.com/lWJ5P6dKo4 — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Министърът на отбраната Израел Кац обяви специално извънредно положение в цялата страна и призова гражданите да следват указанията на Командването на вътрешния фронт и да останат в защитени зони, предаде Сега.

Държавната тв и радиокомпания на Иран съобщи, че в Техеран са чути три експлозии.

BREAKING: Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

Иранският върховен лидер Али Хаменей не се намира в Техеран и е преместен на сигурно място.

Освен това се появява информация за възможен опит за покушение срещу президента на Иран Масуд Пезешкиан. Засега няма официално потвърждение на това.

Американският президент Доналд Тръмп е недоволен от вчерашните преговори с Иран.

Според него Техеран отказва да даде „правилния“ отговор на ключовото изискване на Вашингтон.

"Ние не сме доволни от преговорите. Те просто не искат да произнесат ключовите думи: ние няма да имаме ядрено оръжие. Те трябва да кажат: ние няма да имаме ядрено оръжие. И просто не могат да стигнат дотам. Искат малко да обогатяват. Не ви е нужно обогатяване, когато имате толкова много петрол. Така че не съм доволен от преговорите", заяви президентът на САЩ.

Повече от 500 изтребители и до 200 самолета за поддръжка от САЩ и Израел са разположени в Близкия изток в подготовка за евентуален удар срещу Иран: