Как Европа може да опрости банковите правила

Лидерите на Европейския съюз (ЕС) непрекъснато повтарят, че искат да опростят прекомерно обременяващите регулации, за да помогнат за повишаване на конкурентоспособността и да съживят анемичния икономически растеж на блока. Скромно предложение от Европейската централна банка, насочено към разплитане на капиталовите правила, би било добро начало.

Ако ЕС желае динамична и устойчива банкова система, няма по-лесен гарант от собствения капитал - финансиране от инвеститори, които автоматично споделят печалбите и загубите. Колкото повече банките имат, толкова по-добре могат да поемат рискове, без да се налага фалит.

Европейските регулатори увеличиха капиталовите изисквания след финансовата криза от 2008 г. Но те трябваше да постигнат компромис с банковите ръководители, които предпочитат да работят с по-малко собствен капитал и повече дълг или ливъридж, което се ползва с данъчни предимства и повишава определени показатели за рентабилност.

Резултатът: сложна форма на капитал, известна като допълнителни ценни книжа от първи ред или AT1. В добри времена те действат като дълг, повишавайки възвръщаемостта на собствения капитал и изплащайки лихва, която се приспада от облагаемия доход. В лоши времена те би трябвало да действат като собствен капитал: Отвъд предварително определени прагове или по нареждане на регулатора, банките могат да спрат плащанията или да отпишат инструментите напълно, пише Bloomberg.

Появи се пазар. Банките в ЕС вече имат над 140 милиарда евро в обращение от AT1, което в някои случаи представлява повече от 10% от техния основен капитал „от първи ред“.

И все пак AT1 не са изпълнили предназначението си. Те всъщност подкопават собствения капитал, когато е най-необходим, защото банките обикновено продължават да плащат от страх да не разгневят инвеститорите. Праговете им за загуба влизат в сила твърде късно, за да предотвратят фалити. Несигурността относно това как и кога ще бъдат задействани допринесе за затрудненията. Властите се затрудняват да ги използват: Швейцарските регулатори са въвлечени в обширни съдебни спорове относно решението си да отпишат AT1 на фона на фалита на Credit Suisse през 2023 г.

Като част от по-широк преглед на банковото регулиране, ЕЦБ предложи меню от възможни решения.

Въпреки че може да има начини за подобряване на AT1s, най-доброто предложение е най-простото: Заменете ги със старомоден собствен капитал, който абсорбира загубите без тригери или ненужно объркване. Това би се отнасяло за капитала „действащо предприятие“, предназначен да гарантира, че банките остават платежоспособни.

Банкерите възразяват. Прави са, че добавеният собствен капитал може да увеличи цената на капитала им (предимно защото биха се възползвали по-малко от данъчно облагодетелствания дълг). Дали това, както твърдят, би подкопало способността им да се конкурират с по-задлъжнели конкуренти? Изследванията на ЕЦБ категорично показват обратното; нестабилността едва ли е дългосрочно предимство. Разбира се, замяната на повече от 140 милиарда евро в AT1s ще трябва да се извършва постепенно. Но всяко добавено евро собствен капитал би направило банковата система на ЕС по-силна в геополитически момент, когато устойчивостта е от решаващо значение.

ЕЦБ не можеше да продължи сама. Лидерите на ЕС трябва да приемат съответно законодателство - трудна задача, предвид противопоставянето на индустрията и предизвикателството да се контролират много държави членки. Те трябва да представят прост аргумент: По-силната банкова система е в интерес на всички.