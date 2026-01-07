Как падна руският изтребител МиГ-29?

Представянето от страна на САЩ на самолети от четвърто поколение, като F-16 и F/A-18, в края на Студената война, предизвика реакция от страна на Съветския съюз, която включваше разработването на МиГ-29. Проектиран за първа линия на противовъздушната отбрана, а не за дълбоки удари или глобално прожектиране на сила, MiG-29 се превърна в широко изнасяна платформа. Днес обаче МиГ-29 е на ръба на релевантността, с репутация, която се дължи повече на представянето му на авиационни шоута, отколкото на действителни бойни действия, пише Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

В края на 70-те години на миналия век Съветският съюз започна да осъзнава, че изтребителите МиГ-21/23 са остарели; западните изтребители от четвърто поколение бяха очевидно по-добри от всичко, което Съветският съюз можеше да предложи. Решението беше разработването на нови самолети, по-специално комбинацията от СУ-27 за въздушно превъзходство на дълги разстояния и МиГ-29 за отбрана на къси разстояния. При МиГ-29 акцентът в проектирането беше поставен върху късите излитания и операциите на неравен терен, с голяма зависимост от инфрачервени ракети, като R-73. Концепцията беше логична и изпълнението на продукта беше добро, но МиГ-29 влезе в експлоатация точно когато Студената война приключваше, което беше лошо стратегическо решение.

МиГ-29 се отличаваше с отлично съотношение тяга/тегло и мигновена скорост на завиване. Мощната IRST система улесняваше пасивното насочване, докато прицелът, монтиран на каската, и R-73 даваха на самолета предимство в рамките на визуалния обхват (WVR). МиГ-29 обаче имаше и ограничения, като малък боен радиус и ограничена издръжливост. Малкият радар на ранните варианти имаше ограничена способност за наблюдение/стрелба надолу. А платформата, особено двигателите, изискваше високи разходи за поддръжка. По принцип МиГ-29 беше ограничен в оптимизацията си за близък въздушен бой, без голяма способност да участва в сражения извън визуалния обхват (BVR), които започваха да доминират във въздушния бой. По-късните варианти на МиГ-29 се занимаваха с обхвата и авиониката на платформата, за да улеснят подобрените BVR характеристики, но това увеличи цената и сложността на платформата.

Защо руските въздушни сили изоставиха МиГ-29

МиГ-29 беше проектиран да спринтира, за да пресече и да влезе бързо в бой. Платформата беше силна в въздушния бой и в отбранителни противовъздушни мисии, но слаба във всякаква форма на многофункционална ударна конфигурация. Представянето в реални конфликти, като Югославия, Еритрея-Етиопия и Украйна, имаше смесени резултати.

Истинското наследство на самолета, може би, е чрез експортния пазар; МиГ-29 е широко изнасян в Източна Европа, Близкия Изток, Африка и Южна Азия. Платформата е популярна, защото е относително достъпна, политически достъпна и произхожда от познатата съветска логистична верига. Все пак, много чуждестранни оператори се борят с поддръжката, резервните части и обучението на пилоти.

От стратегическа гледна точка МиГ-29 е отличен пример за контраста между съветската доктрина и западната въздушна мощ. Съветският съюз наблягаше на отбранителни и централизирани операции. МиГ-29 показа ограниченията на платформите, които бяха оптимизирани за много специфична роля, тенденция, от която западните производители се отклониха в края на Студената война.

Днес голяма част от флота на МиГ-29 остарява. Модернизацията е скъпа в сравнение с новите леки изтребители. А Русия явно предпочита семейството Су-30/35/57 пред МиГ-29, което е отнесло останалите МиГ-ове към второстепенни роли, които вероятно ще бъдат премахнати през следващите няколко десетилетия.