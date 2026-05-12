Бивш шеф НАТО призова за нов алианс, който да се противопостави на САЩ

Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен призова за нов съюз на демократичните държави, "способни да се противопоставят на Съединените щати, ако е необходимо“, заявявайки, че американският президент Доналд Тръмп изглежда отдръпва страната от традиционната ѝ роля на глобален лидер, предаде ДПА.

"Още от дете се възхищавам на САЩ и ги смятам за естествен лидер на свободния свят“, каза Расмусен пред Демократичния новинарски съюз (Democracy News Alliance), организация на водещи международни информационни агенции, преди срещата на върха по въпросите на демокрацията в датската столица Копенхаген днес. Форумът се организира от фондацията "Алианс на демокрациите“, основана от Фог Расмусен.

"Но изглежда, че президентът Тръмп се е оттеглил от тази роля. Така че се нуждаем от нов лидер на свободния свят“, посочи бившият генерален секретар на НАТО.

Седемдесет и три годишният Фог Расмусен заяви, че предложеният алианс може да включва Европейския съюз, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея и може да бъде наречен Д-7, като „Д“ означава демокрация.

"Ако действаме заедно, ако обединим сили, ако работим в екип, то тогава ще представляваме страховита сила“, каза Расмусен, който беше начело на НАТО от 2009 до 2014 г., а преди това - министър-председател на Дания от 2001 до 2009 г.

Той предложи "икономически член 5“, формулиран по подобие на клаузата за колективна отбрана на НАТО, съгласно който икономическа атака срещу една държава член ще се приеме като атака срещу всички. Тази клауза ще е противодействие на икономическата принуда от държави като Китай и потенциално САЩ.

Фог Расмусен отбеляза, че размяната на заплахи между съюзници в рамките на НАТО е "неприемлива“, визирайки спора между Вашингтон и Копенхаген за администрирания от Дания полуавтономен арктически остров Гренландия, и определи непредсказуемостта на правителството на Тръмп като най-големия повод за притеснение.

