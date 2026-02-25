Земетресение с магнитуд 4,3 е регистрирано до град Елбасан, Албания

Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано близо до град Елбасан, Централна Албания, съобщи албанският Институт по геонауки (IGJEO).

Трусът е станал снощи в 21 ч. местно време (22 ч. българско време) на дълбочина 17,9 километра, като епицентърът му е бил село Раса до Елбасан.

В района са регистрирани и два вторични труса с магнитуд 2,7 и 2,6.

По информация на Албанското радио и телевизия земетресението е било усетено в столицата Тирана и град Люшня, като не се съобщава за ранени или материални щети.

