На 80-годишна възраст почина синът на Роналд Рейгън

Майкъл Рейгън, най-големият син на американския президент Роналд Рейгън, почина на 80-годишна възраст

Смъртта му беше обявена във вторник местно време. Президентската фондация и институт "Роналд Рейгън" споделиха новината в публикация на платформата X, описвайки Майкъл Рейгън като "непоколебим пазител на наследството на баща си".

"Майкъл Рейгън живя живот, характеризиращ се с убеждение, решителност и непоколебима отдаденост на идеалите на президента Рейгън", заяви фондацията.

Баща му, Роналд Рейгън, е 40-ият президент на Съединените щати, заемайки поста от 1981 до 1989 г.

Майкъл Рейгън е надживян от съпругата си Колин Стърнс. Двойката има две деца, син на име Камерън Майкъл Рейгън и дъщеря на име Ашли Рейгън.

"Сърцата ни са дълбоко разбити, докато скърбим за загубата на човек, който означаваше толкова много за всички, които го познаваха и обичаха", сподели семейството му в изявление.

Рейгън почина на 4 януари. Първоначално не беше дадена информация за причината за смъртта, но според американския телевизионен оператор KTLA той е починал от рак.

Рейгън е осиновен през 1945 г., само часове след раждането си, от Роналд Рейгън и тогавашната му съпруга, актрисата Джейн Уайман. Той се появява в телевизионния сериал Falcon Crest и работи близо две десетилетия като консервативен радиоводещ, обсъждайки политика и култура. Работил е и за телевизионната мрежа Newsmax, достигнал е до широка аудитория с токшоуто си "Шоуто на Майкъл Рейгън" и е написал няколко книги, изследващи семейните му отношения, съзряването му и влиянието на Роналд Рейгън.