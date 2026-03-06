Костадинова: На 3 март не можех да загубя състезанието срещу туркиня

Олимпийската вицешампионка по спортна стрелба от олимпийските игри през 2020 в Токио Антоанета Костадинова спечели четири медала – един сребърен и три бронзови – от европейското първенство по спортна стрелба в Ереван (Армения).

Един от най-емоционалните моменти за българската състезателка идва на 3 март – Деня на освобождението на България. Тогава Костадинова се изправя в състезанието за бронза срещу състезателка от Турция.

„Когато видях класирането, осъзнах, че на 3 март ще трябва да стрелям срещу Турция. Съперничката ми е прекрасен човек и сме приятелки, но самата символика на деня беше в главата ми през целия финал. Казах си, че просто не мога да си позволя да загубя“, разказа Костадинова пред БНР.

Ситуацията се развива драматично още преди финала. Българката вече е сигурна на четвъртото място, а борбата за второто и третото се води между представителките на Армения и Турция.

„При последните изстрели те се изравниха. Туркинята пропусна и остана трета, а арменката направи точка и се класира втора. Тогава разбрах, че ще стрелям именно срещу Турция“, спомня си Костадинова.

Самата тя признава, че подготовката ѝ през последните месеци не е давала индикации за толкова силно представяне.

„Изключително съм доволна. Подготовката ми през последните два-три месеца по никакъв начин не подсказваше, че мога да очаквам подобно класиране. Не че не протече по план – просто имах нужда от още малко време, за да доизработя нещата както трябва“, каза тя.

Сериозно предизвикателство за състезателите се оказват и условията на стрелбището в Ереван. Надпреварата се провежда в огромна зала с мощни прожектори, които силно затрудняват състезателите.

„Прожекторите светеха директно в очите. Никакви козирки и прегради не помагаха. Очите ми се изморяваха много бързо и започваха да сълзят. Когато окото започне да сълзи, образът се замъглява и става много трудно да се концентрираш“, разказа тя.

Заради това Костадинова е принудена да стреля с повече почивки между сериите – нещо необичайно за нея.

„Аз съм темпов състезател и обикновено приключвам стрелбата си в сравнително кратък период. Този път стрелях буквално до последните секунди, което никога не ми се е случвало. Трябваше да правя почивки, за да могат очите ми да се възстановят. Когато приключих, те бяха толкова зачервени, че дори се изплаших“, призна тя.

Част от отличията Костадинова печели и в новите отборни дисциплини – дуо и трио, заедно с Мирослава Минчева и Адиел Илиева.

„В дисциплината трио вече имаме самочувствието на изграден и конкурентен отбор в Европа. Там не беше изненада, че стигнахме до финала – въпросът беше дали ще стреляме за златото или за бронза“, обясни тя.

Пред българската състезателка предстоят нови важни състезания – световна купа в Испания през април и европейско първенство с малокалибрено оръжие през май.

В края на годината е и световното първенство, на което ще започне разпределението на квотите за следващите олимпийски игри.

„Няма нищо по-хубаво от това да спечелиш квота по-рано и да можеш спокойно да планираш подготовката си за последната година и половина преди Олимпиадата“, каза Костадинова.

Тя допълни, че след последните здравословни проблеми вече е почти възстановена.

„Физически съм добре. Все още понякога усещам слабост и не мога да натоварвам толкова, колкото ми се иска, но като цяло нещата вървят в добра посока“, каза Антоанета Костадинова.